Beşiktaş’ta tartışılan isim Lens

Beşiktaş’ta ikinci sezonunu geçiren Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, kötü geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonunda da beklenen patlamayı yapamadı. Lens, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 26 maçta sadece 1 gol atıp, 5 asist yapma başarısı gösterirken geçtiğimiz sezon ligde Beşiktaş formasıyla sadece 1 gol atabildi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu Lens’in gösterdiği performans taraftarları memnun etmedi.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSINI ARATIYOR

Türkiye’deki ilk yılını 2016-17 sezonunda Fenerbahçe formasıyla geçiren Jeremain Lens, sarı-lacivertli forma altında 38 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 5 gol atan Lens, 16’da asist yaptı. Kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe’de gösterdiği iyi performansla dikkatleri üstüne çeken Lens, bir sezon sonrasında Beşiktaş’a transfer oldu. Siyah-beyazlı takımla 5 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonunda sona erecek.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 81’inci dakikasında Dorukhan Toköz’ün yerine oyuna dahil olan Jeremain Lens, Beşiktaş taraftarları tarafından ıslıklandı. Hollandalı, karşılaşma içinde yaptığı pas hataları ve etkisiz oyunuyla sık sık ıslıklarla protesto edildi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu sezon içinde daha önce de protesto edilmişti. Siyah-beyazlı kulüple 3 yıl daha sözleşmesi olan Jeremain Lens için kararı yeni gelecek teknik kadro verecek.

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