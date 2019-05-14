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Beşiktaş’ta mazbata töreni yapıldı
Beşiktaş

Beşiktaş’ta mazbata töreni yapıldı

Beşiktaş'ta kulüp başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman, mazbatasını aldı.

14 Mayıs 2019 21:45

Beşiktaş Kulübünde 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Vodafone Park’ta yapılan törende Fikret Orman, mazbatasını Kongre Divan Başkanı Atıf Keçeci ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ten aldı.

Serdal Adalı’nın mazbatasını ise Divan Başkanlık Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar verdi.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları sunuldu.

Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

Son güncelleme 21:45 | 14 Mayıs 2019
beşiktaş fikret orman
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