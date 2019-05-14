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Altay 10 oyuncusuyla yolları ayıracak
TFF 1.Lig

Altay 10 oyuncusuyla yolları ayıracak

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun son maçında cuma günü evinde küme düşen Birevim Elazığspor'la karşılaşacak Altay'da yönetim kadroda büyük operasyon yapmaya hazırlanıyor.

14 Mayıs 2019 12:18

Yabancı oyuncularıyla yola devam etmeyi planlayan siyah-beyazlıların iç transferde en az 10 yerli futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenildi. Teknik heyet ve yönetimin takımdan gönderilecek isimler konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

Devre arasında gözden çıkarılan kaleci Egemen ve bir türlü iyileşemeyen sağ bek Necdet’in yanı sıra sağ kanat Sinan, sol kanat İbrahim Akın, forvet Hüsamettin, stoper İbrahim Öztürk, sağ kanat Furkan, ön libero Merter, sol bek Serkan ve sağ bek Yasin’in kadroda düşünülmediği kaydedildi. İzmir ekibi, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak.

13 Mayıs 2019 İzmir ekibinde şok! Gelecek sezon yok... TFF 2. Lig Kırmızı Grup`ta tarihinde ilk kez şampiyon olarak 1. Lig`e yükselen Menemen Belediyespor`da şok bir gelişme yaşandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:18 | 14 Mayıs 2019
altay Spor Toto 1. Lig
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