Altay 10 oyuncusuyla yolları ayıracak

Yabancı oyuncularıyla yola devam etmeyi planlayan siyah-beyazlıların iç transferde en az 10 yerli futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenildi. Teknik heyet ve yönetimin takımdan gönderilecek isimler konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

Devre arasında gözden çıkarılan kaleci Egemen ve bir türlü iyileşemeyen sağ bek Necdet’in yanı sıra sağ kanat Sinan, sol kanat İbrahim Akın, forvet Hüsamettin, stoper İbrahim Öztürk, sağ kanat Furkan, ön libero Merter, sol bek Serkan ve sağ bek Yasin’in kadroda düşünülmediği kaydedildi. İzmir ekibi, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak.

İzmir ekibinde şok! Gelecek sezon yok... TFF 2. Lig Kırmızı Grup`ta tarihinde ilk kez şampiyon olarak 1. Lig`e yükselen Menemen Belediyespor`da şok bir gelişme yaşandı. İlgili Haberi Oku