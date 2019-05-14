Ali Koç’tan canlı yayında Fikret Orman’a cevap! ‘Sonuç ortada’

Fenerbahçe WinWin programının ikinci gününde başkan Ali Koç, kampanya hakkında genel bir değerlendirme yaptı ve Fikret Orman’a göndermede bulundu.

Ali Koç sözlerine “Keşke tüm kulüpler bunu yapsa. Çok tatlı bir rekabet olur. Sahada rekabet var ama yapıcı rekabeti bilmiyoruz. Böyle bir rekabette rakamlar eminim ki, daha yüksek olur. Tabi yine Fenerbahçe’nin önde olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’de çok farklı bir kültür var” şeklinde başladı

Fikret Orman’ın ‘Birileri gibi taraftarlarımızı rahatsız etmiyoruz’ sözleriyle Fener Ol’a gönderme yapmasına yanıt veren Ali Koç, “Fikret Orman’ın başkanlığını tebrik ederim. Bize dokundurmadan geçemedi ama sağlık olsun. Onlar da daha önce denedi. Biz ilk defa deniyoruz ve sonuçlar ortada” dedi.

Fenerbahçe`nin çok konuşulan WinWin kampanyasında 2. gün! En çok forma bağışı yapan kişi... TV8 ve FBTV`de ortak yayınlanan Acun Ilıcalı`nın sunduğu Fenerbahçe WinWin kampanyasında ilk toplanan 31.5 Milyon TL`nin ardından ikinci günde de bağışlar yapıldı. Fenerbahçe Beko`nun da takım halinde katıldığı gecede kızları adına 1907 forma ve 2 günlük reklam gelirlerini bağışlarken İş insanı Cemil Kazancı da 5 bin forma bağışı yaptığını açıkladı. İlgili Haberi Oku