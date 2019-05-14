Ali Koç’tan canlı yayında Fikret Orman’a cevap! ‘Sonuç ortada’

Fenerbahçe WinWin programının ikinci gününde başkan Ali Koç, kampanya hakkında genel bir değerlendirme yaptı ve Fikret Orman’a göndermede bulundu.
Ali Koç sözlerine “Keşke tüm kulüpler bunu yapsa. Çok tatlı bir rekabet olur. Sahada rekabet var ama yapıcı rekabeti bilmiyoruz. Böyle bir rekabette rakamlar eminim ki, daha yüksek olur. Tabi yine Fenerbahçe’nin önde olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’de çok farklı bir kültür var” şeklinde başladı
Fikret Orman’ın ‘Birileri gibi taraftarlarımızı rahatsız etmiyoruz’ sözleriyle Fener Ol’a gönderme yapmasına yanıt veren Ali Koç, “Fikret Orman’ın başkanlığını tebrik ederim. Bize dokundurmadan geçemedi ama sağlık olsun. Onlar da daha önce denedi. Biz ilk defa deniyoruz ve sonuçlar ortada” dedi.