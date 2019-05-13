Vodafone Park’ta Beşiktaş taraftarından Fikret Orman’a tepki!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar tepkiliydi! Hakemlere tepkilerini gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, ardından Fikret Orman ve yönetim aleyhine de tezahüratta bulundu.

İlk olarak Vodafone Park’ta “Fikret Orman paralar nerede?” tezahüratı yapılırken, tribünlerinde bir grup taraftar “Yönetim istifa” diye bağırdıktan sonra, diğer grup ‘İstifa’ tezahüratı yapanlara ıslık sesleriyle tepki gösterdi.

Yönetime tepki gösteren bir grup taraftar ardından “7 sene oldu, senin süren oldu. Yeter artık Fikret, Beşiktaş’ı terk et” sloganı attı.

Ayrıca kısa bir süre tribünlerden “Fikret gol, gol, gol” sesleri yükseldi.

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