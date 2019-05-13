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Sergen Yalçın soyunma odasından Beşiktaş taraftarı için çıktı!
Beşiktaş

Sergen Yalçın soyunma odasından Beşiktaş taraftarı için çıktı!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderken, taraftarların tezahüratı sonrasında sahaya geri dönüp tribünleri selamladı.

13 Mayıs 2019 22:29

Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın’a siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi maça damga vurdu. Karşılaşmanın öncesinde ve 90 dakika boyunca Sergen Yalçın’a tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden eski yıldızlarını tribüne çağırdı. Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında soyunma odasından çıkan Sergen Yalçın yeniden sahaya döndü ve tribünleri selamladı.

Sergen Yalçın’ın maç sonu açıklaması ise şöyle;

“Yıllarca Beşiktaş’ta oynadım. Bir sürü maç, kupalar… Bu insanı çok duygulandırıyor. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Demek ki hafızalarda bir şeyler bırakmışız. Teknik direktörlük olayıyla ilgili bağdaştırmayalım. O farklı bir olay, bu farklı bir olay! Eski Kapalı daha güzeldi be! Orası daha böyle hareketliydi. Stat büyük olduğu için organize olmak da zor. Hepsi sağ olsun. Benim için çok güzel bir geceydi.”

Son güncelleme 22:29 | 13 Mayıs 2019
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