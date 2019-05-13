Şenol Güneş derbi kadrosunu değiştirdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Vodafone Park’ta yaptığı maça Galatasaray ile oynanan derbi karşılaşmasına göre 3 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında Adriano Correia’ya görev verdi. Sakatlığı nedeniyle 3 maçta kadroda yer alamayan ve son 2 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Adriano, uzun bir aradan sonra ilk 11’de şans buldu. Brezilyalı futbolcu, son olarak 26. haftadaki Göztepe maçında ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Beşiktaş taraftarından hakemlere büyük tepki Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmanın 4. dakikasında konuk ekip Caulker ile öne geçerken, VAR uyarısı sonrasında gol iptal edildi. Beşiktaş taraftarı kararı protesto etti. İlgili Haberi Oku

QUARESMA VE GÜVEN İLK 11’DE

Güneş, Galatasaray derbisinde ilk 11’de görevlendirdiği Necip Uysal ile Jeremain Lens’i de Aytemiz Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Ricardo Quaresma ile Güven Yalçın, ilk 11’de görev aldı.

Adriano gibi son olarak Göztepe maçında ilk 11’de görev alan Quaresma, 5 hafta sonra bu şansı yakaladı.

Siyah-beyazlı ekipte kalede Loris Karius yer alırken; Caner Erkin, Domagoj Vida ve Nicolas Isimat-Mirin savunmada oynadı. Savunmanın önünde ise Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans buldu.

Galatasaray maçında orta sahanın solunda oynayan Adem Ljajic de daha önceki maçlarda olduğu gibi hücuma dönük görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz ise gol arayan isim oldu.

Beşiktaş’ta yedeklerde ayrıca Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Utku Yuvakuran yer aldı.

Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun da eski takımının karşılaşmasını tribünden izledi.

Hentbolda Erkekler Süper Ligi’nde üst üste 11. toplamda 15. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş Mogaz ile Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olan Kadın Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde sahada tur atarak tribünleri selamladı.

TRİBÜNLER DOLMADI

Ligin 31. haftasında Galatasaray’a 2-0 yenilerek şampiyonluk umutlarını azaltan Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde 10 bine yakın taraftar yer aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesi takımlarının eski futbolcusu Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a sevgi gösterisinde bulundu.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçındaki hakem yönetimine de tezahüratlarla tepki gösterdi.

Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman aleyhine de tezahüratlar yaptı.

JOSEF SURAL UNUTULMADI

Aytemiz Alanyaspor’un İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptığı maç sonrası yaşanan kazada hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural da unutulmadı.

Karşılaşma öncesi skor tabelası ve ışıklı panolarda “Josef Sural kalbimizdesin” yazısına yer verildi.