Sekiz yaşındaki Elif Su Davran, karatede Avrupa şampiyonu oldu!

Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Elif Su Davran, ‘Wushu Bukodaldo Kyokushin Ashihara’ karate sporunda Balıkesir ve Avrupa 1. oldu. Bandırma ilçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Davran’ı altınla ödüllendirdi. Elif Su Davran'ın annesi Pervin Davran bu spora ilk olarak kendisini koruması için başladığını 8 aylık kısa bir sürede Elif'in azmi sayesinde Antalya'da düzenlenen karate müsabakasında Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan “Öğrencimizin başarıyla son derece gurur duyuyorum. Avrupa'da böyle bir başarıyla ödülle taçlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bandırma, salon sporlarında çok ciddi bir potansiyel söz konusudur. İnşallah Elif Su’dan bundan sonraki hayatında daha büyük başarıları bekliyoruz” dedi. Seyfi Diker Türkiye`nin konuştuğu o anı anlattı! `O anlarda çok sinirlendim, sinir krizi geçirdim!` Marmaris`te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları`nda eski milli yüzücü Tolga Öcal`ın (40), yarışı kendinden önce bitirmek üzere olan kendisinden 27 yaş küçük Seyfi Diker`i (13) denizden çıkarken itip düşürdüğü anların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki çekti. Seyfi Diker, düşmesinin ardından sinir krizi geçirdiğini, Öcal`ın yanına gelip kaldırmasını beklediğini söyledi. İlgili Haberi Oku