Ryan Babel veda etti

Devre arasında İngiliz takımı Fulham’a altı aylığına kiralanan Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Premier Lig’in son maçıyla birlikte Londra ekibinden ayrıldı. 30 Haziran 2019’da Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla altı ay forma giydiği Fulham’a veda etti.

Sezonu 26 puanla 19. sırada tamamlayan Fulham’ın, Premier Lig’den düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.

Ryan Babel, Fulham formasıyla çıktığı 16 Premier Lig maçında 5 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.

İşte Ryan Babel’in paylaştığı veda mesajı: