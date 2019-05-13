Pogba ve Sanchez’in aldığı primler tepki gördü

The Sun’ın haberine göre, Pogba ve Sanchez’in aldığı ekstralara takım arkadaşları tepki gösterdi. Habere göre, Sanchez attığı gol başına 75 bin Sterlin alırken yaptığı asist başına 25 bin Sterlin ekstra para alıyor. Öte yandan Paul Pogba ise gol başına 50 bin Sterlin alıyor. Yaptığı asist başına aldığı para ise 20 bin Sterlin.

İki takım arkadaşının aldığı ekstralardan rahatsız olan Manchester United oyuncuları duruma tepki gösterdi. Haberde, oyuncular arasında kıskançlık yaratan ve takım ruhunu parçalayan bu durumun teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’ın karşılaşacağı yeni bir sorun olduğu yazıldı.

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