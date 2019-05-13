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NBA’de konferans finallerinin adı belli oldu
NBA

NBA’de konferans finallerinin adı belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play off'larında Philadelphia 76ers'ı yenen Toronto Raptors ve Denver Nuggets'ı mağlup eden Portland Trail Blazers, serilerini 4-3 kazanarak konferans finaline yükseldi.

13 Mayıs 2019 11:01

NBA play-off’larına iki maçla devam edildi. Toronto Raptors, Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Philadelphia 76ers’ı ağırladı. Rakibini yıldız basketbolcusu Kawhi Leonard’ın son saniye basketiyle 92-90 yenerek seriyi 4-3 kazanan Raptors, konferans finalinde Milwaukee Bucks’ın rakibi oldu.

Leonard, karşılaşmayı 41 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla tamamladı. Serge Ibaka 17 sayı, 8 ribaunt, Pascal Siakam 11 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın süre almadığı 76ers’ta Joel Embiid 21 sayı, 11 ribaunt, JJ Redick 17 sayı, 4 ribaunt, Jimmy Butler 16 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

PORTLAND KONFERANS FİNALİNDE

Batı Konferansı yarı finali 7. maçında Denver Nuggets’a konuk olan Portland Trail Blazers, 100-96 galip gelerek serisini 4-3 kazandı ve konferans finalinde Golden State Warriors ile eşleşti.

Trail Blazers’ta CJ McCollum 37 sayı, 9 ribaunt, Evan Turner 14 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard 13 sayı, 10 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Nuggets’ta Nikola Jokic’in 29 sayı, 13 ribaunt, Jamal Murray’nin 17 sayı, 6 ribaunt ve Gary Harris’in 15 sayı, 6 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off’larına verilecek bir günlük aranın ardından Golden State Warriors ile Portland Trail Blazers arasındaki Batı Konferansı final serisi ilk maçıyla devam edilecek.

Son güncelleme 11:01 | 13 Mayıs 2019
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