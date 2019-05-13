Kulüpler ektiğini biçiyor

Spor Toto Süper Lig’de son haftalara damga vuran hakem hatalarını SÖZCÜ yazarı Vahap Beyaz yorumladı:

“Namoğlu MHK'sı gitti, camia kurtuldu” derken, son haftalarda yaşanan hatalar, iyi giden Çelik MHK'sına darbe vurdu. “Eldeki malzeme bu, yenilere şans veriyoruz” diyorlardı, atama yanlışları ile bombayı ellerinde patlattılar. Mevcut hakemlerden şikâyetçi olanların yenilere desteğini gerçek sanıp bunlara şans veren MHK hatasını anladı ama iş işten geçti.

Dört MHK'dan maç alamayan Bitigen'e desteğini hiç esirgemeyen ağabeyi Çakır'ın ‘Benim hakemim' yaklaşımı, gruplaşmanın göstergesi. Bir alt klasman hakemini 4. hakem olarak atadığınız maça (F.Bahçe- Akhisar) ‘dünya klası' VAR yakışmadı. Görevi hakem istememeli, MHK vermeli. Hiç iddiası olmayan bir maça orta hakeme destek olarak Çakır veriliyorsa, atamalara müdahale var demektir. VAR'ın karışma izni olmayan pozisyonlarda yanlış karar veren hakem, baba-ağabey desteğine alışmış demektir.

Rize’de G.Saray lehine verilen, çok tartışılan penaltıda en az suçlu olan, orta hakem Serkan Çınar'dır. Penaltı vermeyip devam diyen hakemi uyaran VAR bu işten sorumludur. Hakeme izlemesi için video yerine rakibe teması gösteren resim gönderen TFF ve bu isimleri maça atayan MHK sorumludur. Hakemin arkasında mönitörü izleyen Albayrak'a engel olmayan temsilci sorumludur.

İkinci penaltıyı konuşanlar, birinci penaltının tekrarını niçin konuşmazlar? Vuruştan önce herkes ceza alanı içinde. Penaltı kararı için “Kural hatası” diyenler var. Yanlış. Olsa olsa hakem hatası olur.

Emre’nin ayağının kırıldığı pozisyona faul bile vermeyip oyunu devam ettiren hakemin tedavi sonrası Samudio'yu ihraç etmesi, korkunun tecellisidir.

Hakemler üzerinde 10 yıldır etkili olan gruba devam diyen Kulüpler Birliği, ektiğini biçiyor. Güçlü hakem grubuna esir olan MHK'lar günü kurtarmak isterken güven kaybına sebep oluyor. Hakem camiasını düzeltmek, cesur ve özerk MHK'nın işidir. İşi erbabına tam yetki ile ver, canın yanmasın!