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İşte Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı! 100 adet de forma satın aldı
Fenerbahçe

İşte Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı! 100 adet de forma satın aldı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı Galatasaray taraftarı Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve Cem Yılmaz'ın konuk olduğu Fenerbahçe'ye destek kampanyası Win Win'de ortaya çıktı. Serkan Aydın 500 bin TL bağışlayan ismin kendisi olduğunu söyledi ve kampanyaya özel tasarlanan 300 TL'lik formadan 100 adet satın aldığını açıkladı.

13 Mayıs 2019 00:10

TV8 ve FBTV’in ortak yayını ile gerçekleştirilen Win Win (Kazan Kazan) kampanyasında çok sayıda SMS gönderilirken kampanyaya özel olarak tasarlanan ve 23 Fenerbahçe efsanesinin imzalarının yer aldığı 300 TL değerindeki özel forma da satışa sunuldu.

Cem Yılmaz’ın konuk olduğu gecede Başkan Ali Koç da yer alırken yayına Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın bağlandı. Ali Koç’un daha önce Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Aydın, “ezeli rekabet ve ebedi dostluk” vurgusu yaptı.

Ali Koç’un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın, centilmence mesajlarının yanı sıra tasarlanan özel formadan 100 adet satın aldığını açıkladı. 12 Mayıs 2019 Fener Ol nedir? Acun`dan, Fenerbahçe`ye Cem Yılmaz ve Beyaz'lı Win Win desteği Fenerbahçe tarafından kulübe destek olmak için başlatılan Fener Ol kampanyasına Acun Ilıcalı'dan destek geldi. Acun Ilıcalı`nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk`ün destekleriyle TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Peki, Fener Ol nedir? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:39 | 13 Mayıs 2019
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