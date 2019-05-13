İbrahim Kutluay kimdir? Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu İbrahim Kutluay’ın boyu kaç?

Fener Ol kampanyası tüm hızılya devam ederken özellikle eski sporcularından büyük destek gören Fenerbahçe’de o isimlerden biri de İbrahim Kutluay oldu. Fenerbahçe’de seyircilere büyük sevinçlere yaşatan İbrahim Kutluay canlı yayına da katılarak bağış toplanması içinde yardım da bulundu. Peki İbrahim Kutluay kimdir, boyu kaç?

İBRAHİM KUTLUAY KİMDİR?

7 Aralık 1973 tarihinde doğan 1.98 boyundaki İbrahim Kutluay, İstanbul'a yakın bir bölge olan Yalova'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından beri şaşırtıcı bir şekilde futbola merakı olan İbrahim Kutluay, yaptığı antrenmanlar neticesinde futbol yerine basketbola çok daha yetenekli olduğunu keşfettikten sonra basketbola ağırlık vermiş, kendini iyice geliştirip 13 yaşındayken Fenerbahçe Basketbol Kulübü'nün alt yapısında oynama imkanı yakalamıştır. 17 yaşına kadar 4 sene boyunca bu takımda İbrahim Kutluay, aktif olarak oyunculuk yapmıştır.

1990 yılında kendisini keşfeden isim Murat Özgül olmuştur. Murat Özgül, o dönemlerde Fenerbahçe'nin koçluğunu yapmakta ve kendisi özellikle genç oyunulara ayrı bir değer vermektedir. Bu seçimin sonrasında İbrahim Kutluay, A takımda oynamaya başlamıştır.

Kendisi de bu gelişmeyi karşılıksız bırakmamış, mümkün olduğunca hızlı ve başarılı oyunlar sergileyerek kendisini Milli Takım'a kadar yükseltebilmeyi başarmıştır. Kendisi bir anda takımın en önem gösterilmesi gereken hücum gücü potansiyelini almıştır.

Fenerbahçe

İbrahim Kutluay ilk önceleri Fenerbahçe’de futbol oynama hayalleri kuran ve bunun için çalışan bir sporcuydu. Ancak yeteneği keşfedilince Fenerbahçe altyapısında basketbola başladı ve 4 sene genç takımda mücadele etti. Yıldız ve genç takımlarda koç Murat Özgül ile çalıştı. İbrahim Kutluay’ı 1992 yılında o dönem Fenerbahçe’nin baş koçu Çetin Yılmaz A takıma aldı. Ancak, iki sezon takımdaki önemli yıldızların arkasında yedek oturdu.

Ama Kutluay asıl patlamayı 1994-95 sezonunda Murat Didin’in göreve gelmesiyle yaptı. Bir anda takımının en skorer ismi konumuna geldi. Fenerbahçe’yi Türkiye Ligi’nde finale kadar taşıdı. İbrahim Kutluay bu başarılı oyunuyla kısa zamanda millî takıma kadar yükseldi. 1995 Avrupa Şampiyonası’ndan itibaren özellikle yüksek dış atış yüzdesiyle takımın en önemli hücum gücü oldu. 1998-99 sezonunda 21,4 sayı ortamasıyla EuroLeague’de ilk sıradaydı. Muratpaşa Belediyesine 44 sayı atmıştır. 1999 yılına kadar kesintisiz Fenerbahçe’de oynadı.

Efes Pilsen

Bir önceki yıl iyi bir sezon geçiren İbrahim Kutluay 1999-2000 sezonunda Efes Pilsen ile sözleşme imzaladı. Kadrosunda Damir Mulaömeroviç, Predrag Drobnjak, Ricky Winslow, Marc Jackson, Hidayet Türkoğlu, Hüseyin Beşok, Ömer Onan gibi önemli oyuncuları barındıran Efes Pilsen İbrahim Kutluay’ı da alarak yılın transferini yapmıştı. Kutluay 1999-2000 sezonunda 26 maça çıktı. 14,6 sayı 1,8 rebound 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Playofflarda 10 maça çıkan Kutluay 18.7 sayı ortalaması ile oynadı. Finale çıkan Efes Pilsen, 1998-99 sezonunun finallerinde elendiği Tofaş ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Rashard Griffith ve David Rivers gibi süper ikilisiyle Tofaş; Efes Pilsen’i 4-1 le geçerek bir kez daha şampiyonluğa ulaşıyordu. İbrahim Kutluay finallerde 5 maçta 15,4 sayı ortalaması ile mücadele etti.

Yunanistan

Bir yıl sonra Yunanistan’a transfer oldu ve AEK ile sözleşme imzaladı. (İstatistikler: 18,3 sayı, 2,3 rib. – 1,6 asist) Bir Yunan takımında oynayan ilk Türk üst düzey oyuncu oldu. AEK’de oldukça başarılı bir sezon geçirdi ve Yunanistan Kupasını kazandı ve o kupa maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Yunanistan Ligi’nin ve Avrupa Basketbolunun en önemli kulüplerinden olan başka bir Atina takımı Panathinaikos’a transfer oldu. 12,7 sayı, 2,6 rib. ve 1,5 asist ortalamalarını yakaladı. Panathinaikos takımıyla 2002 yılında Bologna’da Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandı.

Ülkerspor

2003 yılında Ülkerspor’la sözleşme imzalayarak Türkiye’ye döndü. Sözleşme 2007’ye kadar geçerliydi. Ülker play-offlarda yarı finalde Beşiktaş’ı eleyerek finale çıktı ancak finalde Efes Pilsen’e elendi. Daha dört senelik sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmede NBA ligi için özel maddeler vardı ve ABD’de basketbol hayatını devam ettirme gibi riskli bir karar aldı.

NBA – Seattle SuperSonics

Çok geç sayılabilecek bir yaşta 22 Eylül 2004 tarihinde Seattle SuperSonics ile sözleşme imzaladı. Bu ligde Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur’dan sonra giden 4. Türk oyuncu oldu. Ancak burada takım seçme konusunda şansızlık yaşadı. Zaten fiziken bu lige uygun olup olmadığı tartışırken gittiği takımda pozisyonunda başta Ray Allen olmak üzere takım için pek çok değişilmez ve değerli oyuncu vardı. Nitekim Ocak 2005 sonunda sözleşmesi feshedilene kadar sürekli takımın sakat listesinde (injury list) ve yedek kulübesinde tutuldu. Bu dönem içinde sadece beş maçta oyuna girebildi ve toplam 12 dakika süre aldı. 1 isabetsiz şut , 1 ribaunt ve 2 top kaybı istatistiklerini yaptı.

Yeniden Yunanistan

2004-05 sezonu ortasında tekrar Panathinaikos’a döndü ve alıştığı Avrupa Ligi’nde takımına katkı yapmaya devam etti. Takımı Euroleague çeyrek finalinde Efes Pilsen’le Final Four’a çıkma mücadelesi verdi. Özellikle 6 Nisan 2005 günü Atina’da oynanan ilk maçtaki hırslı ve istekli görünümüyle takımına büyük katkı sağladı. İki gün sonra oynanan rövanşta Abdi İpekçi Spor Salonu’nda büyük tepki çekti. Ancak takımı Efes Pilsen’i eledi ve bir kez daha Final Four oynama başarısı elde etti.

Dördüncü Ülker denemesi

İbrahim Kutluay 2005-06 sezonu başında Ülkerspor’la 2 yıllık kontrat imzalayarak Türkiye Basketbol Ligi’ne döndü. 14,4 sayı ortalaması ile oynadı. Ayrıca 2006’da Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 2. kez boy gösterdi ve takımının 6. olmasında önemli görevler yaptı. 2006-07 sezonu öncesi takımı Ülker ile Fenerbahçe’nin birleşme kararı doğrultusunda, basketbola başladığı Fenerbahçe’ye 7 sezon sonra geri döndü.

Fenerbahçe Ülker ile şampiyonluk

Fenerbahçe takımı ile sezonu kapatan İbrahim Kutluay, bu sezonda 11 sayı ortalaması ile oynadı. Özellikle takımının oynadığı ikinci yarıdaki Efes Pilsen maçında eski günlerine taş çıkaracak bir oyun oynayan İbrahim Kutluay, play-off’lara 1. sıradan girilmesinde önemli katkıda bulundu. Kutluay, Play-offlarda ise 10,5 sayı ortalaması ile oynadı. Son olarak, final serisinde Efes Pilsen’in 4-0 geçilmesinde önemli rol oynayarak, yetiştiği Fenerbahçe’deki ilk şampiyonluğunu tattı.

Millî takım

Millî takım formasını altyapılar dahil toplamda 258 kez giydi. 18 yıllık millî takım döneminde 3212 sayı attı.

İTÜ

İbrahim Kutluay basketbola bir süre ara verdikten sonra Türkiye Basketbol 2. ligindeki İstanbul Teknik Üniversitesi’ne transfer oldu. Ancak sık sık yaşadığı sakatlıklardan dolayı burada pek fazla forma şansı bulamadı ve profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdı.

Basketboldan sonra

İbrahim Kutluay basketbol kariyerinden sonra İbrahim Kutluay Basketbol Akademisi’ni kurdu ve genç çocuklar için basketbol eğitimi vermeye başladı. Türkiye Junior All-Star’da koçluk yaptı. Sahaya Çık kampanyasıyla genç çocuklara basketbolu öğretme çabasında oldu. Ayrıca tüm Türkiye’yi dolaşan Bugs Bunny Basket Show’da da oynamıştır.

Yöneticilik Kariyeri

İbrahim Kutluay 2015-16 sezonundan itibaren Darüşşafaka Doğuş Basketbol’da yöneticilik yapmaya başlamıştır.