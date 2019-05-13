Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonluğun kaderi belli oluyor!

Süper Lig’de heyecanın doruğa çıktığı haftada Galatasaray Başakşehir karşı karşıya geliyor. Cimbom’un averajla liderlik koltuğunda oturduğu ligde kazanan ekip son haftaya lider ve büyük bir avatanjın sahibi olarak girecek. Bu nefes kesecek karşılaşma da ligin düğümünü çözecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre Belözoğlu, Jojic, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Robinho