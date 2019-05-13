SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul Orta Doğu’nun merkezi... Siyasi iktidar bu şehirden vazgeçmez
Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonluğun kaderi belli oluyor!
Medipol Başakşehir

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonluğun kaderi belli oluyor!

Süper Lig'de dananın kuyruğu 33. haftada oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı ile kopuyor. Ligin son iki haftasına eşit puanla giren iki güçlü rakibin mücadelesinde kazanan haftayı lider tamamlayacak. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Mayıs 2019 20:28

Süper Lig’de heyecanın doruğa çıktığı haftada Galatasaray Başakşehir karşı karşıya geliyor. Cimbom’un averajla liderlik koltuğunda oturduğu ligde kazanan ekip son haftaya lider ve büyük bir avatanjın sahibi olarak girecek. Bu nefes kesecek karşılaşma da ligin düğümünü çözecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre Belözoğlu, Jojic, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Robinho

Son güncelleme 20:28 | 13 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
17/05/2019 - 20:30
-
Konyaspor
Antalyaspor
18/05/2019 - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR