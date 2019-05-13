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Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol’ kampanyasına 500 bin TL bağışta bulunan Galatasaray taraftarı ortaya çıktı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol’ kampanyasına 500 bin TL bağışta bulunan Galatasaray taraftarı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve Cem Yılmaz'ın konuk olarak yer aladığı Fenerbahçe'de destek kampanyası 'Win Win' programına, Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağışta bulunan Galatasaray taraftarı bağlandı.

13 Mayıs 2019 07:58

TV8 ve FBTV’in ortak yayını ile gerçekleştirilen Win Win (Kazan Kazan) kampanyasında çok sayıda SMS gönderilirken kampanyaya özel olarak tasarlanan ve 23 Fenerbahçe efsanesinin imzalarının yer aldığı 300 TL değerindeki özel forma da satışa sunuldu.

Cem Yılmaz’ın konuk olduğu gecede Başkan Ali Koç da yayında yer alırken, canlı yayına Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın bağlandı. Ali Koç’un daha önce Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Serkan Aydın, “Ezeli rekabet ve ebedi dostluk” vurgusu yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın, centilmence mesajlarının yanı sıra tasarlanan özel formadan 100 adet satın aldığını açıkladı.

13 Mayıs 2019 Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket! 10 bin forma... `Fener Ol` kampanyası dayanışması için düzenlenen ``Fenerbahçe Winwin`` kampanyasına katılan futbolcular 10 bin forma satın alarak 3 milyon liralık bağışta bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:58 | 13 Mayıs 2019
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