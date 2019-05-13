Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket! 10 bin forma…

Acun Ilıcalı, ”Fenerbahçe Winwin” kampanyası kapsamında Fenerbahçe Fener Ol kampanyası dayanışması için TV8 ve FBTV ortak yayınında Cem Yılmaz ile bir araya geldi.

Programa Fenerbahçeli futbolcular da katıldı. Fenerbahçeli futbolcular adına konuşan takım kaptanı Volkan Demirel, futbol takımı olarak 10 bin forma aldıklarını açıkladı.

İşte Volkan Demirel’in açıklamaları…

“Fenerbahçe anlatılmaz yaşanır. Bu akşam da Fenerbahçe’nin ne kadar büyük olduğunu yaşıyoruz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bir ömür boyu da bu gururum devam edecek. Takım kaptanı olarak konuşuyorum. Futbol takımı olarak 10 bin adet forma alıyoruz. Takım olarak aldığımız 10 bin formayı Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlıyoruz.”

İşte Fenerbahçe`ye 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı! 100 adet de forma satın aldı Ali Koç`un Fenerbahçe`ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı Galatasaray taraftarı Acun Ilıcalı`nın sunduğu ve Cem Yılmaz`ın konuk olduğu Fenerbahçe`ye destek kampanyası Win Win`de ortaya çıktı. Serkan Aydın 500 bin TL bağışlayan ismin kendisi olduğunu söyledi ve kampanyaya özel tasarlanan 300 TL`lik formadan 100 adet satın aldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku