Fenerbahçe, Win Win kampanyasıyla bir araya geldi! Cem Yılmaz, Ali Koç, Acun Ilıcalı…

TV8 ve FBTV’de ortak olarak yayınlanan Fenerbahçe’ye destek kampanyası “Win Win” (Kazan Kazan) büyük ses getirdi. Cem Yılmaz’ın konuk olduğu programda Ezgi Mola ve Merve Özbey; Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk’le birlikte telefonlara yanıt verdi. Programda Ali Koç, Ersun Yanal ve Fenerbahçe Futbol A Takımı da yer aldı. Cem Yılmaz kampanya için özel olarak tasarlanan formayı giyerken Alex de Souza’nın imzasını öptü. Ünlü komedyen ayrıca kampanyaya katılan 1500 kişiye özel bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket! 10 bin forma... `Fener Ol` kampanyası dayanışması için düzenlenen ``Fenerbahçe Winwin`` kampanyasına katılan futbolcular 10 bin forma satıl alarak 3 milyon liralık bağışta bulundu. İlgili Haberi Oku

Ali Koç: ‘İşler zorda!’

Acun Ilıcalı 01.00’de toplamda 600 bin SMS atıldığını açıkladı. 45 binin üzerinde ise forma satıldığı duyuruldu. Programın ilerleyen dakikalarında ise atılan SMS’in 750 bini geçtiği, 55 binin üzerinde de forma satışı yapıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İşler zorda. Seçilmeden önce bizler elele vererek, kitlesel bir hareketle, ancak Fenerbahçe’nin yapacağını söyleyerek başladık. Biz elimizden gelen katkıyı verdik. Türkiye tarihinde görülmemiş bir destek vereceğiz dedik, verdik. Fener Ol’u 4 Nisan’da başlattık. Tarihi bir geceydi. Kara bir gündü. 12 Mayıs’ta öyle bir gece. Çorbada herkesin tuzu olsun dedik. İş adamı, sanatçı, memur, yargıç, hakim dedik. İşte budur Fenerbahçe’nin zenginliği” diye konuştu.

‘Aç geldim, yiyecek taraftar varsa hemen yiyelim!’

Cem Yılmaz ise “Bana ne zaman görev düşecek diye bekliyorum. Kendime bir vazife icat etmeyeyim ama ‘Haydi Cem Ağabey, ne yapacaksın.” der gibi bakıyor buradaki kardeşler. Bir kere çok özendim. Beş forma beni kesmez. Bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Sevilen biri olmak çok güzel. Diğer takım taraftarlarından da katılım bekliyoruz. Dayanışma topluca yapılan bir şeydir bu ülkede. Benimle de yemek yiyin. Benimle ilgili de bir şey yapın. Buraya aç geldim. Yiyecek bir taraftar varsa hemen yiyelim. Benimle canlı yayında hemen yesinler. Nusret’i arayayım mı?” diye konuştu.

İşte Fenerbahçe`ye 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı! 100 adet de forma satın aldı Ali Koç`un Fenerbahçe`ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı Galatasaray taraftarı Acun Ilıcalı`nın sunduğu ve Cem Yılmaz`ın konuk olduğu Fenerbahçe`ye destek kampanyası Win Win`de ortaya çıktı. Serkan Aydın 500 bin TL bağışlayan ismin kendisi olduğunu söyledi ve kampanyaya özel tasarlanan 300 TL`lik formadan 100 adet satın aldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

İşte ödüllerin bazıları:

Ülker Stadı ve Ülker Arena’da maç izleme

Zeljko Obradovic ve Ersun Yanal ile yemek yeme

10 çifte ABD seyahati

20 kişiye Alex de Souza ile yemek yeme

20 araba

5 ev

50 Alex imzalı forma

Futbol takımı ile yemek yeme

Futbol ve basketbol takımlarıyla bir araya gelme

Ali Koç ile maç seyretme

Özel bir gününde istediğin bir sporcu ile bir araya gelme

Cem Yılmaz’ın özel gösterisine katılma

Ali Koç’un nikah şahitliği yapması

Fenerbahçe Futbol A Takımı’yla maç yapma şansı

Fener Ol nedir? Acun`dan, Fenerbahçe`ye Cem Yılmaz ve Beyaz'lı Win Win desteği Fenerbahçe tarafından kulübe destek olmak için başlatılan Fener Ol kampanyasına Acun Ilıcalı'dan destek geldi. Acun Ilıcalı`nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk`ün destekleriyle TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Peki, Fener Ol nedir? İlgili Haberi Oku