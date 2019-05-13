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Fenerbahçe futbolcularından dev kampanyada anlamlı hareket
Fenerbahçe

Fenerbahçe futbolcularından dev kampanyada anlamlı hareket

Fenerbahçe'ye destek amacıyla başlatılan 'Win Win' kampanyasına katılan Fenerbahçe futbolcular adına konuşan Kaptan Volkan Dsemirel, kampanyaya yapacakları katkıyı açıkladı. Volkan Demirel, ayrıca satın alacakları formaları bağışlayacakları kurumun da ismini verdi..

13 Mayıs 2019 08:20

Acun Ilıcalı, ”Fenerbahçe Winwin” kampanyası kapsamında Fenerbahçe Fener Ol kampanyası dayanışması için TV8 ve FBTV ortak yayınında Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Programa Fenerbahçede forma giyen futbolcular da katıldı. Fenerbahçe futbolcuları adına konuşan takım kaptanı Volkan Demirel, futbol takımı olarak 10 bin forma aldıklarını açıkladı.

İşte Volkan Demirel’in açıklamaları…

“Fenerbahçe anlatılmaz yaşanır. Bu akşam da Fenerbahçe’nin ne kadar büyük olduğunu yaşıyoruz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bir ömür boyu da bu gururum devam edecek. Takım kaptanı olarak konuşuyorum. Futbol takımı olarak 10 bin adet forma alıyoruz. Takım olarak aldığımız 10 bin formayı Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlıyoruz.”

13 Mayıs 2019 Ali Koç Cem Yılmaz Acun Ilıcalı... Fenerbahçe`nin dev kampanyasına Cem Yılmaz damga vurdu Acun Ilıcalı`nın sunduğu ve Cem Yılmaz`ın konuk olduğu programda Fenerbahçe`ye destek kampanyası düzenlendi. `Win Win` olarak adlandırılan kampanyada Ali Koç da canlı yayında yer aldı. Acun Ilıcalı`nın sunduğu; Cem Yılmaz, Ali Koç ve ünlü isimlerin yer aldığı kampanyada gelen SMS sayısı da paylaşıldı. Cem Yılmaz, giydiği Fenerbahçe formasında efsane ismin imzasını öperek geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:30 | 13 Mayıs 2019
Fenerbahçe volkan demirel
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