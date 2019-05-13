Fenerbahçe futbolcularından dev kampanyada anlamlı hareket

Acun Ilıcalı, ”Fenerbahçe Winwin” kampanyası kapsamında Fenerbahçe Fener Ol kampanyası dayanışması için TV8 ve FBTV ortak yayınında Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Programa Fenerbahçede forma giyen futbolcular da katıldı. Fenerbahçe futbolcuları adına konuşan takım kaptanı Volkan Demirel, futbol takımı olarak 10 bin forma aldıklarını açıkladı.

İşte Volkan Demirel’in açıklamaları…

“Fenerbahçe anlatılmaz yaşanır. Bu akşam da Fenerbahçe’nin ne kadar büyük olduğunu yaşıyoruz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bir ömür boyu da bu gururum devam edecek. Takım kaptanı olarak konuşuyorum. Futbol takımı olarak 10 bin adet forma alıyoruz. Takım olarak aldığımız 10 bin formayı Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlıyoruz.”

Ali Koç Cem Yılmaz Acun Ilıcalı... Fenerbahçe`nin dev kampanyasına Cem Yılmaz damga vurdu Acun Ilıcalı`nın sunduğu ve Cem Yılmaz`ın konuk olduğu programda Fenerbahçe`ye destek kampanyası düzenlendi. `Win Win` olarak adlandırılan kampanyada Ali Koç da canlı yayında yer aldı. Acun Ilıcalı`nın sunduğu; Cem Yılmaz, Ali Koç ve ünlü isimlerin yer aldığı kampanyada gelen SMS sayısı da paylaşıldı. Cem Yılmaz, giydiği Fenerbahçe formasında efsane ismin imzasını öperek geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku