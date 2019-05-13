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Fener Ol kampanyasına destek büyüyor! Acun’la WinWin’ın konukları Fenerbahçe Beko ve Beyaz…
Fenerbahçe

Fener Ol kampanyasına destek büyüyor! Acun’la WinWin’ın konukları Fenerbahçe Beko ve Beyaz…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası eşliğinde Acun Ilıcalı, TV8 ve FB TV ortak yayınında WinWin kampanyası adı altında bir yayın gerçekleştirdi. Birçok iş adamının yanı sıra taraftarların da bağış ve forma alarak destek olduğu yayında 55 bin forma satışına ulaşılırken, 750 bin civarında SMS ile bağış yapıldığı belirlendi. Programın devamı ise yine TV8 ve FB TV ortak yayını ile bu akşam devam edecek. Acun'a WİNWİN'de eşlik edecekler ise Beyazıt Öztürk ve Fenerbahçe Beko basketbol takımı olacağı açıklandı. Peki, Fener Ol nedir?

13 Mayıs 2019 19:24

Dün akşam Fener Ol projesi kapsamında Ali Koç, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Fenerbahçe futbol takımının desteği ile gerçekleştirilen WinWin kampanyasına büyük ilgi gösterildi. Kısa sürede yüksek rakamlara ulaşmayı sağlayan programın yeni bölümü bu akşam Beyaz ve Fenerbahçe Beko basketbol takımının katılımı ile bu akşam devam edecek.

FENER OL NEDİR?

Fenerbahçe, bir süredir tanıtımlarını yaptığı “Fener Ol” kampanyasını faaliyete geçirdi. Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını hedefleyen projeye birçok yoldan katkı sağlanabiliyor.

TV8 İLE FB TV ORTAK YAYINI İLE “WİN WİN”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi’nin mayıs sayısında yer alan yazısında Acun Ilıcalı’nın Beyazıt Öztürk ve Cem Yılmaz’la 12 Mayıs ve 13 Mayıs tarihlerinde saat 22.30’da TV8 ve FB TV’de ortak yayın yapacağı ve Fenerbahçe’ye destek kampanyasında yeni bir faz açılacağını açıkladı. Bunun üzerine kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, programların detayları hakkında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe taraftarına sürpriz bir açıklama yaptı.

“Taraftarımız ve kulübümüzün, dayanışmanın tarihini yazacağı 2 gece için geri sayım başladı… Pazar gecesi Cem Yılmaz, Pazartesi gecesi Beyazıt Öztürk ile TV8 ekranlarındayız. Teklifimi hiç düşünmeden kabul eden iki değerli dostumla elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe’ye gönül verenlerin destekleri için aracı olacağız” ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı “Win Win (Kazan Kazan)” adını verdiği kampanya gecesine katılacak olan taraftarların birbirinden değerli ödüller kazanacağını açıkladı.

Ilıcalı’nın paylaştığı videoya göre, kampanyaya katılacak olanlar, “Takımla deplasman yolculuğu, kombine bilet, imzalı Alex forması, Obradovic’le yemek yemek, Ülker Stadyumu’nda maç yapmak” gibi 5000 değerli ödül kazanma fırsatı yakalayacak. Taraftarlar ayrıca 5 ev ve 20 araba kazanma şansı yakalayacak.

Son güncelleme 20:51 | 13 Mayıs 2019
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