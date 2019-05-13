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Dev maçta gülen taraf Roma oldu! | Roma 2-0 Juventus
İtalya Serie A

Dev maçta gülen taraf Roma oldu! | Roma 2-0 Juventus

Roma, Seria A'da 36. hafta maçında Juventus'u 2-0 mağlup etti. Cengiz Ünder, Roma'nın ikinci golünde asistini yapan isim oldu.

13 Mayıs 2019 00:01

Serie A’da 36. hafta maçında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0’lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Alessandro Florenzi sahneye çıktı ve Roma’yı öne geçiren golü kaydetti.

Roma, 90. dakikada Edin Dzeko’nun golüyle farkı 2’ye çıkardı. Oyuna 78. dakikada dahil olan Cengiz Ünder, takımının ikinci golünün asistini yaptı.

Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Roma, Juventus’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Juventus 89 puanda kaldı. Roma’nın puanı 62’ye yükseldi.

Son güncelleme 00:01 | 13 Mayıs 2019
juventus roma seria a
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