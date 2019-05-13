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Cenk Tosun’un golü Everton’a yetmedi! | Tottenham 2-2 Everton
İngiltere Premier Lig

Cenk Tosun’un golü Everton’a yetmedi! | Tottenham 2-2 Everton

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Cenk Tosun'un gol attığı maçta Everton, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

13 Mayıs 2019 00:14

İngiltere Premier Lig’de son hafta maçında Tottenham evinde Everton’ı konuk etti. Milli futbolcu Cenk Tosun’un gol attığı karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Tottenham 3. dakikada Eric Dier ile 1-0 öne geçti. Everton, 69’da Theo Walcott ve 72’de Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Tottenham 75. dakikada Christian Eriksen’in golüyle skoru 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sezon Premier Lig’de 25 maçta forma giyen ve bu maçların 10 tanesine ilk 11 başlayan Cenk Tosun’un, 3 golle sezonu noktaladı. Öte yandan Cenk Tosun 15 maç sonra gol hasretine son verdi.

Bu beraberliğin ardından Tottenham 71 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Everton ise 54 puanla 8. sırada kalarak sezona nokta koydu.

Son güncelleme 00:14 | 13 Mayıs 2019
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