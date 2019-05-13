Beşiktaş’ın yıldızı Adem Ljajic yine attı!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Adem Ljajic, Aytemiz Alayanspor maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 11. dakikasında Güven Yalçın'ın savunmadan dönen şutunda topu ağlara göndermeyi başaran yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma altında bu sezonki 9. golüne imza attı.

Quaresma’nın attığı golde de asisti yapan yıldız isim, bu sezonki asist sayısını da 9’a çıkardı. Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen ancak ikinci yarıda ise büyük bir çıkış yakalayan Adem Ljajic ikinci yarıda forma giydiği maçlarda 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Alanyaspor filelerini de havalandıran Adem, bu sezon 9 gol atarken 9 da asist yaparak 18 gole direkt etki etti. Sergen Yalçın soyunma odasından Beşiktaş taraftarı için çıktı! Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü, Beşiktaş`ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderken, taraftarların tezahüratı sonrasında sahaya geri dönüp tribünleri selamladı. İlgili Haberi Oku