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Beşiktaş taraftarından hakemlere büyük tepki
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarından hakemlere büyük tepki

Beşiktaş’ın Alanyaspor’la oynadığı karşılaşmanın 4. dakikasında konuk ekip Caulker ile öne geçerken, VAR uyarısı sonrasında gol iptal edildi. Beşiktaş taraftarı kararı protesto etti.

13 Mayıs 2019 20:20

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin 4. dakikasında Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta top direkten dönerken, Caulker meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Attığı golü, 2 hafta önce hayatını kaybeden Josef Sural'a armağan eden Caulker'i Beşiktaş taraftarı alkışlarken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bilgisi geldi ve Hakem Cüneyt Çakır golü iptal etti.

Golün iptal edilmesi sonrasında Beşiktaş taraftarı, Alanyaspor'un iptal edilen golü nedeniyle karara tepki gösterdi ve hakemler aleyhine tezahüratta bulundu.

Son güncelleme 20:20 | 13 Mayıs 2019
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