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MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-1 Aytemiz Alanyaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-1 Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ile sona erdi. Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 62 puana yükseldi. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanla 7. sırada kaldı.

13 Mayıs 2019 17:55

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı sona erdi. Şampiyonluk şansı mucizelere kalan Beşiktaş, hem ikinci sıra iddiasını sürdürmek hem de 3. sıradaki yerini sağlama almak için Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Kartal sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla 62 puana yükselip 3. sırada yer alırken Alanyaspor ise 42 puanla 7. sırada kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 11’de Adem Ljajic ve 54’te Ricardo Quaresma kaydetti. Alanyaspor’un tek sayısı ise 42’de Caner Erkin’e çarpıp ağlara giden golle geldi.

13 Mayıs 2019 Vodafone Park`ta Beşiktaş taraftarından Fikret Orman`a tepki! Beşiktaş`ın Alanyaspor ile oynadığı maçta Vodafon Park`taki siyah-beyazlı taraftarlar Fikret Orman ve yönetimine tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Maçta taraftarlar zaman zaman Fikret Orman’ı protesto ederken oyuna sonradan dahil olan Jeremain Lens ve Necip Uysal ıslıklandı. Yer yer dağınık bir görüntü çizen siyah-beyazlılar duraklama dakikalarında ise Sergen Yalçın’a sevgi gösterisinde bulundu.

Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Beşiktaş adına Gökhan Gönül ve Gary Medel sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Alanyaspor’da ise Isaac Sackey sakatlığı, Ceyhun Gülselam ise cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.

BEŞİKTAŞ AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11’LER 

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

BEŞİKTAŞ AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Cenk, Welinton, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Efecan, Fernandes, Ozan, Djalma, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

 

13 Mayıs 2019 TFF`den Fikret Orman`a tebrik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş Kulübü`nün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman`ı tebrik etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:58 | 13 Mayıs 2019
Aytemiz Alanyaspor beşiktaş spor toto süper lig
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Yeni Malatyaspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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