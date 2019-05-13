Beşiktaş Alanyaspor saat kaçta, hangi kanalda? BJK ya devam ya tamam maçında

Süper Lig 32. haftanın son maçında Beşiktaş Alanya karşı karşıya geliyor. Kazanması halinde matematiksel olarak şampiyonluk hedefini devam ettirecek olan Beşiktaş’ta hedef mutlak galibiyet olacak. 6. kez birbirleri ile mücadele edecek iki ekibin maçında Beşiktaş 4 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 32. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor’u ağırlayacak. 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşmada, Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yardımcılıkları üstlenecek.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Quaresma, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Burak

Alanyaspor: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N'Skala, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Djalma, Cisse

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens yarın kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Bu arada Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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BJK ALANYASPOR 6. RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig’de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4’ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya’daki müsabaka 0-0 sona erdi.

Beşiktaş’ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.