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Beşiktaş Alanyaspor saat kaçta, hangi kanalda? BJK ya devam ya tamam maçında
Beşiktaş

Beşiktaş Alanyaspor saat kaçta, hangi kanalda? BJK ya devam ya tamam maçında

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde son iki haftaya az da olsa şampiyon olma umudu ile girmek isteyen BJK'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zirve yarışındaki takımları yakından ilgilendiren Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediliyor.

13 Mayıs 2019 17:14

Süper Lig 32. haftanın son maçında Beşiktaş Alanya karşı karşıya geliyor. Kazanması halinde matematiksel olarak şampiyonluk hedefini devam ettirecek olan Beşiktaş’ta hedef mutlak galibiyet olacak. 6. kez birbirleri ile mücadele edecek iki ekibin maçında Beşiktaş 4 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 32. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor’u ağırlayacak. 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşmada, Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yardımcılıkları üstlenecek.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Quaresma, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Burak

Alanyaspor: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N'Skala, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Djalma, Cisse

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens yarın kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Bu arada Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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BJK ALANYASPOR 6. RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig’de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4’ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya’daki müsabaka 0-0 sona erdi.

Beşiktaş’ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.

Son güncelleme 17:14 | 13 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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