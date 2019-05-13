Beşiktaş Alanyaspor özet! Beşiktaş’ta yarışa devam dedi (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’de 32. haftada oynanan Beşiktaş Alanyaspor maçı 2-1 sona erdi. Şampiyonluk şansını matematiksel olarak devam ettiren Beşiktaş’ta gol perdesi 11’de Ljajic ile açıldı! 44’te Caner Erkin’e çarpan top ağlara gitti ve durum 1-1’e geldi. 54’te Quaresma ile Beşiktaş öne geçti: 2-1. İkinci yarı oynanıyor. Beşiktaş Alanyaspor maçı özeti…

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VODAFONE PARK’TA FİKRET ORMAN’A TEPKİ

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar tepkiliydi! Hakemlere tepkilerini gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, ardından Fikret Orman ve yönetim aleyhine de tezahüratta bulundu.

İlk olarak Vodafone Park'ta “Fikret Orman paralar nerede?” tezahüratı yapılırken, tribünlerinde bir grup taraftar “Yönetim istifa” diye bağırdıktan sonra, diğer grup ‘İstifa' tezahüratı yapanlara ıslık sesleriyle tepki gösterdi.

Yönetime tepki gösteren bir grup taraftar ardından “7 sene oldu, senin süren oldu. Yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et” sloganı attı.