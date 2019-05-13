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Beşiktaş Alanyaspor özet! Beşiktaş’ta yarışa devam dedi (MAÇ ÖZETİ)
Futbol

Beşiktaş Alanyaspor özet! Beşiktaş’ta yarışa devam dedi (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş Alanyaspor maçı ile Süper Lig'de 32. hafta sona erdi. Beşiktaş zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. BJK'nin golleri Ljajic ve Quaresma'dan geldi. İşte mücadeleyi kaçıranlar için Beşiktaş Alanyaspor özeti...

13 Mayıs 2019 21:53

Süper Lig’de 32. haftada oynanan Beşiktaş Alanyaspor maçı 2-1 sona erdi. Şampiyonluk şansını matematiksel olarak devam ettiren Beşiktaş’ta gol perdesi 11’de Ljajic ile açıldı! 44’te Caner Erkin’e çarpan top ağlara gitti ve durum 1-1’e geldi. 54’te Quaresma ile Beşiktaş öne geçti: 2-1. İkinci yarı oynanıyor. Beşiktaş Alanyaspor maçı özeti…

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR ÖZET İZLE

VODAFONE PARK’TA FİKRET ORMAN’A TEPKİ

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar tepkiliydi! Hakemlere tepkilerini gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, ardından Fikret Orman ve yönetim aleyhine de tezahüratta bulundu.

İlk olarak Vodafone Park'ta “Fikret Orman paralar nerede?” tezahüratı yapılırken, tribünlerinde bir grup taraftar “Yönetim istifa” diye bağırdıktan sonra, diğer grup ‘İstifa' tezahüratı yapanlara ıslık sesleriyle tepki gösterdi.

Yönetime tepki gösteren bir grup taraftar ardından “7 sene oldu, senin süren oldu. Yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et” sloganı attı.

Son güncelleme 21:53 | 13 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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