Altınordu Play-Off’a bir maç uzakta

5. sezonunu geçirdiği Spor Toto 1. Lig'de tam 3 kez Play-Off'un kapısından dönen Altınordu bu yıl şanssızlığını kırmak istiyor. 2014/2015 sezonunda bir puanla, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonunda ise averajla Play-Off trenine binemeyen kırmızı-lacivertli takım bu sezon da Play-Off'a oldukça yakın. Boluspor'u 3-0 yenerek haftayı 57 puanla 5. basamakta noktalayan kırmızılı-lacivertliler, ligin son haftasında Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda hiçbir skora bakmaksızın tarihinde ilk kez Süper Lig için Play-Off oynamaya hak kazanacak.

Giresunspor'a şansı tutmuyor

Son haftada hata yapmak istemeyen ve adını bu sezon Play-Off'a yazdırmak isteyen Altınordu, deplasmanda Giresunspor'u yenerek Karadeniz temsilcisi karşısında da tarihinde ilk kez galibiyete uzanmak istiyor. İki takımın daha önce oynadığı 11 karşılaşmada kırmızı-lacivertliler hiç galibiyet yüzü göremedi. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri hafta sonunda Giresunspor'u devirmesi durumunda hem Play-Off'a hak kazanacak hem de Karadeniz ekibini tarihinde ilk kez mağlup edecek.

Kulaklar diğer maçlarda

Giresunspor'u devirmesi durumunda Play-Off oynaması kesinleşecek olan Altınordu, puan kaybı yaşaması durumunda rakiplerinden gelen skorları bekleyecek. Son haftada 59 puanlı Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor ile, 56 puanlı Gazişehir deplasmanda Kardemir Karabükspor ile, 55 puanlı Adana Demirspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Tüm takımların kazanması durumunda ise ligde sıralama değişmeyecek ve Play-Off'u daha önce garantileyen Hatayspor'un yanı sıra Osmanlıspor, Altınordu, Gazişehir bir üst lige çıkmak için mücadele edecek. Adana Demirpor'un puan kaybında ise İzmir temsilcisinin alacağı skor ne olursa olsun Play-Off'a kalacak.

Ümit Özat lige `Ramazan ayarı` istedi Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor`da Teknik Direktör Ümit Özat, Balıkesirspor Baltok maçının ardından, “Ramazan dolayısıyla oyuncuların performansı düştü. Oyuncuya oruç tut desen bir dert, tutma desen başka bir dert. Lig Ramazan ayı düşünülerek ayarlanmalı dedi. İlgili Haberi Oku