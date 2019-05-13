Ali Koç Cem Yılmaz Acun Ilıcalı… Fenerbahçe’nin dev kampanyasına Cem Yılmaz damga vurdu

TV8 ve FBTV’de ortak olarak yayınlanan Fenerbahçe’ye destek kampanyası “Win Win” (Kazan Kazan) büyük ses getirdi. Cem Yılmaz’ın konuk olduğu programda Ezgi Mola ve Merve Özbey; Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk’le birlikte telefonlara yanıt verdi. Programda Ali Koç, Ersun Yanal ve Fenerbahçe Futbol A Takımı da yer aldı. Cem Yılmaz kampanya için özel olarak tasarlanan formayı giyerken Alex de Souza’nın imzasını öptü. Ünlü komedyen ayrıca kampanyaya katılan 1500 kişiye özel bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı.
ALİ KOÇ: İŞLER ZORDA
Acun Ilıcalı 01.00’de toplamda 600 bin SMS atıldığını açıkladı. 45 binin üzerinde ise forma satıldığı duyuruldu. Programın ilerleyen dakikalarında ise atılan SMS’in 750 bini geçtiği, 55 binin üzerinde de forma satışı yapıldığı açıklandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İşler zorda. Seçilmeden önce bizler elele vererek, kitlesel bir hareketle, ancak Fenerbahçe’nin yapacağını söyleyerek başladık. Biz elimizden gelen katkıyı verdik. Türkiye tarihinde görülmemiş bir destek vereceğiz dedik, verdik. Fener Ol’u 4 Nisan’da başlattık. Tarihi bir geceydi. Kara bir gündü. 12 Mayıs’ta öyle bir gece. Çorbada herkesin tuzu olsun dedik. İş adamı, sanatçı, memur, yargıç, hakim dedik. İşte budur Fenerbahçe’nin zenginliği” diye konuştu.
CEM YILMAZ: AÇ GELDİM… YİYECEK TARAFTAR VARSA HEMEN YİYELİM!
Cem Yılmaz ise “Bana ne zaman görev düşecek diye bekliyorum. Kendime bir vazife icat etmeyeyim ama ‘Haydi Cem Ağabey, ne yapacaksın.” der gibi bakıyor buradaki kardeşler. Bir kere çok özendim. Beş forma beni kesmez. Bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Sevilen biri olmak çok güzel. Diğer takım taraftarlarından da katılım bekliyoruz. Dayanışma topluca yapılan bir şeydir bu ülkede. Benimle de yemek yiyin. Benimle ilgili de bir şey yapın. Buraya aç geldim. Yiyecek bir taraftar varsa hemen yiyelim. Benimle canlı yayında hemen yesinler. Nusret’i arayayım mı?” diye konuştu.
İşte ödüllerin bazıları:
Ülker Stadı ve Ülker Arena’da maç izleme
Zeljko Obradovic ve Ersun Yanal ile yemek yeme
10 çifte ABD seyahati
20 kişiye Alex de Souza ile yemek yeme
20 araba
5 ev
50 Alex imzalı forma
Futbol takımı ile yemek yeme
Futbol ve basketbol takımlarıyla bir araya gelme
Ali Koç ile maç seyretme
Özel bir gününde istediğin bir sporcu ile bir araya gelme
Cem Yılmaz’ın özel gösterisine katılma
Ali Koç’un nikah şahitliği yapması
Fenerbahçe Futbol A Takımı’yla maç yapma şansı