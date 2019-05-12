Başakşehir Ankaragücü saat kaçta, hangi kanalda? Zirve yarışı için kritik maç!

Medipol Başakşehir Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de 32. hafta devam ediyor. Şampiyonluk yarışında avantajı kaybeden Başakşehir sahasında Ankaragücü’nü konuk ediyor.Başakşehir'de kart cezalısı Eljero Elia, sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan’ın forma giyemeyeceği maç hakkında detaylar merak ediliyor. Peki Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Robinho

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Moulin, Canteros, Sacko, Boyd, Orgill

BAŞAKŞEHİR’DE 4 EKSİK VAR

Medipol Başakşehir’de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da maçta forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ’NDE 3 EKSİK VAR

Ligde son 3 maçını kazanamayan sarı-lacivertli ekip ise haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke ile kart cezalısı Cebrail Karayel yarınki maçta forma giyemeyecek.