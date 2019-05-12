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Bahadır ÇOKİŞLER
Bahadır ÇOKİŞLER 12 Mayıs 2019 09:39

Zafere Kaçış: Şampiy..

GOLCÜSÜ Muriqi'ye teklif yazıldı, meydan okundu, başkanları soyunma odasında primi açıkladı, hocalarına gece gece balık bile tutturdular. Rize ile ‘plaket' krizi tam gaz sürüyor! Maç sonrası stat, sinema klasikleri arasında yer alan ‘Zafere Kaçış'taki sahneleri arattırmadı.

GALİP gelmek çok önemli ama hiçbiri genç bir futbolcunun kariyerinden daha önemli değil.

ONYEKURU'NUN kazandırdığı penaltı için haksız dense de G.Saray zafer için sahadaydı ve işini yaptı.

HAKEM Serkan Çınar'ın bariz hataları ve gol atamayan golcü Diagne'nin performansı sarı-kırmızılıları korkuttu. Musa'nın ceza sahasında topu eliyle düzeltmesine, Rizeli oyuncunun Onyekuru'ya eliyle çelme takmasına göz yuman bir hakem vardı. Gözünün önünde Marcao'ya dirsek atılıyor, penaltıya VAR'la karar veriyor. Diagne'nin kaçırdığı penaltının tekrarlanması gerekiyordu. İki takımdan 10 oyuncu vardı ceza sahasında.

BELHANDA'SIZ kazanan G.Saray final tadında geçecek Başakşehir maçına hazır. Rize'de Mariano, oruçlu maça çıkan Feghouli ve Onyekuru'yu çok beğendim. Marcao geldiğinden bu yana en kötü performansını sergiledi.

DİAGNE'YE karşı takım içinde bir gruplaşma olduğunu görüyorum. Penaltı atışı için Sinan ile neredeyse yumruklaşacaklardı.

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