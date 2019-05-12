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Ümit Özat’tan TFF’ye eleştiri: Arkadaş hepimiz Müslümanız elhamdülillah
TFF 1.Lig

Ümit Özat’tan TFF’ye eleştiri: Arkadaş hepimiz Müslümanız elhamdülillah

Adana Demirspor teknik direktörü Ümit Özat, TFF'ye eleştiride bulunarak "Arkadaş hepimiz Müslümanız elhamdülillah... Irkçılık yapmıyorum. Yabancının christmas'ını düşünüyorsak bizim çocukların da ramazanını düşünelim. Ligi ona göre ayarlayalım" dedi.

12 Mayıs 2019 21:53

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’un teknik direktörü Ümit Özat, 2-0 kazandıkları Balıkesirspor Baltok maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi oynadıklarını söyleyemeyeceğini, ister istemez maç sırasında oyuncularının kulaklarının dışarıda olduğunu belirtti.

İkinci yarıda 31 puan topladıklarını anımsatan Ümit Özat, “Son maçı kazandığımız takdirde 34 puan. İkinci yarıda herhalde puan tablosunda ya birinci ya ikinciyiz. Bir 34 de ilk yarı toplanmış olsa 68 puandı. Buna rağmen kovaladığımız iki tane rakip var. Son ana, son dakikaya, son saniyeye, son saliseye kadar kovalayacağız. Benim bir gram inancım eksilmedi bu konuda. Biz üzerimize düşeni yapacağız, rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz” diye konuştu.

“HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ ELHAMDÜLİLLAH”

Ümit Özat, oyuncularından Pote’nin iyi bir oyun oynamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Pote’ye ihtiyacımız var ancak arkadaş hepimiz Müslümanız elhamdülillah… Federasyon bizi neden oyuncularla karşı karşıya getiriyor. Gece saat 03.00’te sahur yapıyor, maça kadar 13 saat, 1,5 saat de öyle, bu oyuncu bir şey yemiyor, içmiyor. Tut desen bir dert tutma desen başka bir dert. Almanya’da maç programı 1-34 haftaya kadar saatiyle belli. Beş defa 15 gün ara verdik. Irkçılık yapmıyorum. Yabancının christmas’ını düşünüyorsak bizim çocukların da ramazanını düşünelim. Ligi ona göre ayarlayalım.”

Son güncelleme 21:53 | 12 Mayıs 2019
adana demirspor ümit özat
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