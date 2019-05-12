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Tottenham Everton canlı izle! CANLI YAYIN: Tottenham ligi üçüncü tamamlamak istiyor…
İngiltere Premier Lig

Tottenham Everton canlı izle! CANLI YAYIN: Tottenham ligi üçüncü tamamlamak istiyor…

Tottenham Everton ligin son haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan, ligde de üçücülük mücadelesi veren Tottenham Everton karşısında kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Tottenham Everton maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

12 Mayıs 2019 16:17

Premier Lig 38. hafta mücadeleinde Cenk Tosun’lu Everton Tottenham’a konuk oluyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performans ile taraftarlarına büyük mutluluk yaşatan Tottenham son haftaya girilirken Chelsea’nin 1 puan gerisinde olarak dördüncü sırada yer alıyor. Sezona büyük beklentiler ile başlamasına rağmen, hedeflerin gerisinde kalan Everton’da ise Cenk Tosun bu sezon büyük hayal kırıklılığı yaşarken sezonun son maçında Tottenham’ı yenmek istiyor. Karşılaşamayı takip etmek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Tottenham Everton canlı izle bağlantısı bulunuyor.

TOTTENHAM EVERTON CANLI İZLE

TOTTENHAM EVERTON SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 17:00’da başlayacak Tottenham Everton maçı S Sport, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

Son güncelleme 16:17 | 12 Mayıs 2019
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Alanyaspor
Kasimpasa S.K.
17/05/2019 - 20:30
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Konyaspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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