Tottenham Everton canlı izle! CANLI YAYIN: Tottenham ligi üçüncü tamamlamak istiyor…

Premier Lig 38. hafta mücadeleinde Cenk Tosun’lu Everton Tottenham’a konuk oluyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performans ile taraftarlarına büyük mutluluk yaşatan Tottenham son haftaya girilirken Chelsea’nin 1 puan gerisinde olarak dördüncü sırada yer alıyor. Sezona büyük beklentiler ile başlamasına rağmen, hedeflerin gerisinde kalan Everton’da ise Cenk Tosun bu sezon büyük hayal kırıklılığı yaşarken sezonun son maçında Tottenham’ı yenmek istiyor. Karşılaşamayı takip etmek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Tottenham Everton canlı izle bağlantısı bulunuyor.

TOTTENHAM EVERTON CANLI İZLE

TOTTENHAM EVERTON SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 17:00’da başlayacak Tottenham Everton maçı S Sport, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.