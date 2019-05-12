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Süper Lig puan durumu: Kritik maç öncesi zirvede puanlar eşit!
Futbol

Süper Lig puan durumu: Kritik maç öncesi zirvede puanlar eşit!

Süper Lig puan durumunda Başakşehir Galatasaray yarışında kıyasıya mücadele sürüyor. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu devralmasının ardından bu hafta da kazanan Galatasaray kritik maç öncesinde haftayı zirvede kapattı. Eşit puana sahip Başakşehir ise 3 puanı hanesine yazdırmayı başarak son iki haftaya şampiyonluk parolasıyla giriyor. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 32. hafta Süper Lig maç sonuçları...

12 Mayıs 2019 21:00

Süper Lig’de şampiyonluk zirve mücadelesi veren takımların puan tablosundaki mücadelesi nefesleri kesiyor. Puan tablosunda lider konumda yer alan Galatasaray geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada kazanarak liderlik koltuğunun sahibi olmayı sürdürdü. En yakın takipçisi ve eşit puana sahip Başakşehir de kazanarak gelecek hafta oynanacak iki ekip arasındaki maç öncesinde gözdağı verdi. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor

Çaykur Rizespor 2 – 3 Galatasaray

Fenerbahçe 2 – 1 Akhisarspor

Göztepe 3 – 3 Sivasspor

Kayserispor 2-1 Kasımpaşa

Konyaspor 2-2 Trabzonspor

Başakşehir 2 – 1 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 3 – 1 BB Erzurumspor

Beşiktaş – Alanyaspor

Son güncelleme 21:00 | 12 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:00
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Alanyaspor
Kasimpasa S.K.
17/05/2019 - 20:30
-
Konyaspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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