Süper Lig puan durumu: Kritik maç öncesi zirvede puanlar eşit!

Süper Lig’de şampiyonluk zirve mücadelesi veren takımların puan tablosundaki mücadelesi nefesleri kesiyor. Puan tablosunda lider konumda yer alan Galatasaray geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada kazanarak liderlik koltuğunun sahibi olmayı sürdürdü. En yakın takipçisi ve eşit puana sahip Başakşehir de kazanarak gelecek hafta oynanacak iki ekip arasındaki maç öncesinde gözdağı verdi. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve maç programı…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor
Çaykur Rizespor 2 – 3 Galatasaray
Fenerbahçe 2 – 1 Akhisarspor
Göztepe 3 – 3 Sivasspor
Kayserispor 2-1 Kasımpaşa
Konyaspor 2-2 Trabzonspor
Başakşehir 2 – 1 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 3 – 1 BB Erzurumspor
Beşiktaş – Alanyaspor