Süper Lig puan durumu: Kritik maç öncesi zirvede puanlar eşit!

Süper Lig’de şampiyonluk zirve mücadelesi veren takımların puan tablosundaki mücadelesi nefesleri kesiyor. Puan tablosunda lider konumda yer alan Galatasaray geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada kazanarak liderlik koltuğunun sahibi olmayı sürdürdü. En yakın takipçisi ve eşit puana sahip Başakşehir de kazanarak gelecek hafta oynanacak iki ekip arasındaki maç öncesinde gözdağı verdi. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor

Çaykur Rizespor 2 – 3 Galatasaray

Fenerbahçe 2 – 1 Akhisarspor

Göztepe 3 – 3 Sivasspor

Kayserispor 2-1 Kasımpaşa

Konyaspor 2-2 Trabzonspor

Başakşehir 2 – 1 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 3 – 1 BB Erzurumspor

Beşiktaş – Alanyaspor