Son dakika… Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig’de!

2010-2011 sezonunda Süper Ligden düşen Denizlispor, 9 sezonun ardından Süper Lige döndü. Kardemir Karabükspor’ı sahasında 6-0 mağlup eden Denizlispor ve deplasmanda Gazişehir Gaziantep’i 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği bitime 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren lider Gençlerbirliği, sezonun 33. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Yıldırım Mert Çetin ve Ayper Uludağ’ın golleriyle 2-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, puanını 70’e yükselterek 12 Mayıs 2018’de düştüğü Spor Toto Süper Lig’e bir yıl sonra aynı gün döndü.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu, kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve taraftar karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig macerasını, düştüğü sezon teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat’ın başında olduğu Adana Demirspor ile Ankara’da oynayacağı maçla tamamlayacak.

DENİZLİSPOR’DA SÜPER LİG COŞKUSU

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 6-0 yenen Abalı Denizlispor, son hafta öncesinde adını 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig’e tekrar yazdırdı. Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig’de son 2 haftaya lider Gençlerbirliği’nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor’un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada giren Abalı Denizlispor, 33. haftada ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 6-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 69’a yükselten ve son hafta öncesinde adını Süper Lig’e yazdıran yeşil-siyahlı ekibin 9 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi. Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği’nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen Denizlispor, bu haftadan sonra sürekli ilk iki sıra içinde yer aldı.

SAHANIN ORTASINA BAYRAK DİKMEYE ÇALIŞTILAR

Spor Toto 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında sahasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor’u konuk eden Abalı Denizlispor’un Süper Lig’e yükselme maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Atatürk Stadı’na saatler önce gelen taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Atkı, flama, pankartlarla görsel şov yapan yeşil-siyahlı futbolseverler maçtan önce oyuncuları tek tek tribünlere çağırıp destek verdi. Bir taraftarın ise papağanıyla maça gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Stadı kale arkasında yer alan apartmanların balkonlarından da karşılaşma izlendi.

Denizlispor'un ilk yarıyı 4-0 önde kapattığı maçın devre arasında sahaya binlerce kişi girdi. Daha çok çocuklardan oluşan taraftarlar tek kale maç yapmaya çalışırken, futbolseverler sahanın ortasına bayrak dikmeye çalıştı. İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kala taraftarların sahadan çıkması için 2 kez anons yapıldı. Taraftarların tribünlere dönmesiyle takımlar sahaya çıktı.

4. KEZ SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Daha önce 1982-1983’te Halil Güngördü, 1993-1994’te Ömer Kaner ve 1998-1999’da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig’e çıkan Abalı Denizlispor, 4. kez Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig’de 19 sezon geçiren yeşil-siyahlı ekip, 2002-2003’te Türkiye’yi UEFA Kupası’nda temsil etmişti. 2000-2001’de Malatyaspor’u, 2009-2010 ve 2015-2016’da Kardemir Karabükspor’u Süper Lig’e taşıyan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig’e yükselme sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig’e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural’ın başarısına ortak oldu.