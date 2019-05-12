Son dakika… Çaykur Rizespor’da flaş karar! Galatasaray maçının tekrarı için TFF’ye başvuru…

Galatasaray’ın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan kural hatası tartışmalarının ardından Rizespor cephesinden flaş bir açıklama yapıldı. Galatasaraylı Diagne'nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğunu iddia edilirken Çaykur Rizespor Kulübü TFF’ye maçın tekrar edilmesi için başvuruda bulunulacağını açıkladı.

‘Maçın tekrar oynanması için TFF'ye başvuruda bulunacağız'

Ligin ikinci yarısının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’a uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Hakem Serkan Çınar’ın çaldığı ikinci penaltı tartışma konusu olurken Rizespor cephesi de maçın hakemlerine tepki gösterdi. Galatasaraylı Diagne'nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğunu belirten Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, maçın tekrar oynanması için TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Radyospor'a canlı yayın konuğu olan Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, “Bütün Türkiye, son 5 haftada Rizespor’un güzel oyunundan ziyade hakemleri konuştu. Türk futbolunda yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Dün Rizespor, Galatasaray’a mağlup olabilirdi. Dün akşam çok farklı şeyler oldu. Maçın sonunda da bir sinir harbi meydana geldi. Futbolumuzun kalkınması için adalet lazım. Dünkü yaşanan olaylar Türk futbolu için kara bir günün özetidir. Bizi Süper Lig’de kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. Bizim hayalimiz küme düşme korkusu yaşadığımız sezonda ligi 5. sırada tamamlamaktı. Bu hayalimizi son 5 haftada hakem hatalarıyla ne yazık ki yıktılar.”

‘Serkan Çınar'ı hakemlikten men etmenin ne faydası var?'

“Bir hafta boyunca Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının teşviki konuşuldu. İnsanları satın almak bu kadar ucuz mu? İnsanların gururu yok mu? İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı? Bu iftiraları atanlar dünkü futbolcumuzdan sonra ne konuşacak? Serkan Çınar’ı hakemlikten men etmenin kime faydası var? Biz her hafta bir hakemin düdük asmasını istemiyoruz. Biz sistemin doğru işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Türk futbolunda sistem doğru işlemeli.”

‘TFF'ye başvuruda bulunacağız'

“Diagne'nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF'ye maçın tekrar oynanması için başvuruda bulunacağız.” (Ajansspor)

Spor yazarları Çaykur Rizespor Galatasaray maçı için ne dedi? Galatasaray`ın Çaykur Rizespor`u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından spor yazarları hakem Serkan Çınar`ın çok tartışılan kararlarını ve sarı kırmızılıların şampiyonluk durumunu değerlendirdi. Sinan Engin, kural hatası nedeniyle Çaykur Rizespor Galatasaray maçının tekrar edilebileceğini iddia etti. İlgili Haberi Oku

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