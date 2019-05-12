SON DAKİKA Beşiktaş’ın başkanı belli oldu

Beşiktaş’ta Olağan Seçimli Genel Kurul’da 2882 oy alan Fikret Orman 5’inci kez başkan seçildi. Daha önce 2012 ve 2018 yıllarında olağanüstü, 2013 ve 2016’da da olağan genel kurullarda başkan seçilen Fikret Orman 5’inci kez başkan oldu. 20 sandıkta kullanılan 4 bin 899 oyun 2882’sini Orman alırken, diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 1617 oyun sahibi oldu.

Ayrıca 400 oyun da boş ve geçersiz olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman, kazananın Beşiktaş olduğunu söyledi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongreye katılan 4 bin 899 üye 20 sandıkta oy kullandı. Hürser Tekinoktay ile yarışan Fikret Orman, geçerli oyların 2 bin 882’sini alırken, Hürser Tekinoktay bin 617 oy aldı.

Seçim ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Orman,

“Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Demokratik bir seçim oldu. Herkes hür iradesini kullandı. Bu seçimin kazananı kaybedeni olmaz. Bu seçimin kazananı Beşiktaş’tır. Fikirler çatışır ama hepimiz Beşiktaş için uğraşıyoruz” diye konuştu.

“DAHA RADİKAL OLACAĞIZ”

Tüzük gereği son başkanlık dönemini yapacağını dile getiren Fikret Orman, şunları kaydetti:

“Bu benim son seçimimdi. Bundan sonraki süreçte 2022 senesinde Beşiktaş’ı yeni bir başkan yönetecek. Hep beraber Beşiktaş için mücadele edeceğimiz 3 yıl temenni ediyorum. Beşiktaş’ın mutluluğu ile mutlu olmamız lazım. Bunu bir zafer olarak değerlendirmeyin, kazanan Beşiktaş’tır. 2012’de geldiğimizden daha hırslı, şevkli şekilde hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde daha radikal olacağız. Bütçede daralmalar yapacağız, masrafları kısacağız. Beşiktaş için yeni bir sayfa açılıyor. Bu futbol takımı için de geçerli. Yeni hocayla yeni umutlarla yeni sezona gireceğiz. İsrafı kıstık daha da kısacağız. Beşiktaş’ı en iyi şekilde idare etmeye çalışacağız.”

Olağan Seçimli Genel Kurul’daki 20 sandıktan alınan sonuçlar şöyle:

1 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 222

Hürser Tekinoktay: 53

2 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 198

Hürser Tekinoktay: 72

3 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 182

Hürser Tekinoktay: 60

4 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 160

Hürser Tekinoktay: 54

5 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 142

Hürser Tekinoktay: 53

6 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 118

Hürser Tekinoktay: 50

7 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 129

Hürser Tekinoktay: 51

8 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 123

Hürser Tekinoktay: 58

9 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 113

Hürser Tekinoktay: 67

10 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 130

Hürser Tekinoktay: 56

11 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 120

Hürser Tekinoktay: 97

12 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 124

Hürser Tekinoktay: 84

13 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 89

Hürser Tekinoktay: 165

14 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 92

Hürser Tekinoktay: 126

15 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 150

Hürser Tekinoktay: 130

16 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 117

Hürser Tekinoktay: 121

17 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 175

Hürser Tekinoktay: 72

18 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 161

Hürser Tekinoktay: 74

19 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 175

Hürser Tekinoktay: 58

20 NOLU SANDIK

Fikret Orman: 162

Hürser Tekinoktay: 116