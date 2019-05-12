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Roma Juventus canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyon Juve Roma’ya konuk oluyor
İtalya Serie A

Roma Juventus canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyon Juve Roma’ya konuk oluyor

Serie A'da şampiyon olmak isteyen Juventus, Cengiz Ünder'li Roma'ya konuk oluyor. Türkiye'de de canlı yayınlanacak Roma Juventus maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Bein Sports canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

12 Mayıs 2019 21:17

Nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmeyi başaran Juventus prestij maçında ligin güçlü ekiplerinde Roma’ya konuk oluyor. İki sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmaya Juventus Roma karşısında da kazanarak gövde gösterisi yapmak istiyor. Seyir zevki üst düzey olması beklenen karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol tutkunları için haberimizin içerisinde Roma Juventus maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

ROMA JUVENTUS CANLI İZLE

ROMA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya liginde haftanın karşılaşması olan Roma Juventus maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. 21:30’da başlayacak müsabaka Bein Sports yayını ile ekranlara gelecek.

Son güncelleme 21:17 | 12 Mayıs 2019
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17/05/2019 - 20:30
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Konyaspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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