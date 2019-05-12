Roma Juventus canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyon Juve Roma’ya konuk oluyor

Nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmeyi başaran Juventus prestij maçında ligin güçlü ekiplerinde Roma’ya konuk oluyor. İki sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmaya Juventus Roma karşısında da kazanarak gövde gösterisi yapmak istiyor. Seyir zevki üst düzey olması beklenen karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol tutkunları için haberimizin içerisinde Roma Juventus maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

ROMA JUVENTUS CANLI İZLE

ROMA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya liginde haftanın karşılaşması olan Roma Juventus maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. 21:30’da başlayacak müsabaka Bein Sports yayını ile ekranlara gelecek.