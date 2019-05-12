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Natalia Zilio Pereira Eczacıbaşı VitrA’da
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Natalia Zilio Pereira Eczacıbaşı VitrA’da

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı milli smaçör Natalia Zilio Pereira'yı kadrosuna kattı.

12 Mayıs 2019 21:51

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki voleybolcu, gelecek sezon Eczacıbaşı VitrA’da forma giyecek.

Pereira, 2012 Londra Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Brezilya Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı. Tecrübeli voleybolcu, kariyerinde birçok organizasyonda şampiyonluk yaşarken, birçok önemli bireysel ödülün de sahibi oldu.

Transferle ilgili görüşlerine yer verilen takım menajeri Nalan Ural, “Natalia, dünya voleybolunun yakından tanıdığı çok yetenekli bir oyuncu. Takım kurulumumuza çabuk adapte olup, hedeflerimizde yardımcı olacağına inancımız tam.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 21:51 | 12 Mayıs 2019
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