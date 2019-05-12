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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan: ‘Bu ligde kalacağız’
MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan: ‘Bu ligde kalacağız’

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Biz oynadığımız oyundan memnunuz. Şimdi önümüzde Sivasspor maçı var. O maça kenetleneceğiz. Biz bu ligde kalacağız. İyi bir takımız ve iyi bir ekibiz" dedi.

12 Mayıs 2019 22:09

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildiklerini söyledi. 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, şunları söyledi:

“Karşılaşmanın geneline baktığınız zaman devreyi 1-0 önde kapattık ve bir avantaj yakaladık. İkinci yarının başında erken yediğimiz gol, takım savunması ve moral olarak bizi geriye düşürdü. Çıkarken kaptırdığımız bir topla da ikinci golü yedik ve moral olarak düştük ama biz oynadığımız oyundan memnunuz. Bir sonraki maçımızı düşünerek üçer sarı kartları olduğu için Ante ile Boyd’u çıkarmak zorunda kaldık. 2-1’den sonra üçüncüyü de yiyebilirdik, ikinciyi de atabilirdik. Önümüzde hayati bir Sivas maçı var ve bu maça odaklanacağız. Bu ligde kalacağız. Biz iyi bir takımız, şanssız iki gol yedik ve mağlup olduk. Artık önümüzdeki Sivas maçına tamamen odaklanacağız. Medipol Başakşehir’i tebrik ederim.” 12 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 2-1 MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig`de şampiyonluk yarışı heyecanı Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü maçı devam etti. Başakşehir 1-0 geri düştüğü ve ilk yarıyı 1-0 yenik kapattığı maçta sahadan 46 ve 62`de gelen gollerle 2-1 galip ayrıldı ve puanını 66`ya yükselterek Galatasaray`la durumu eşitledi. Başakşehir genel averajla ikinci sırada yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:09 | 12 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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