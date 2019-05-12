MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 2-1 MKE Ankaragücü

Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı devam etti. Galatasaray’ın 3 puanla ayrıldığı haftada Başakşehir de 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 galip gelmeyi başardı ve Galatasaray’la 66 puanda buluştu.

Süper Lig’in 33. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray maçına eşit puanda giren Abdullah Avcı’nın öğrencileri 17’de Boyd’un golüyle geri düştü. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Başakşehir, ikinci devrenin 30. saniyesinde Bajic ile skoru eşitlemeyi başardı.

Son sözü söyleyen ise 62’de Robinho oldu. Brezilyalı’nın golü 4 maç aradan sonra Başakşehir’e 3 puanı getirdi. Konuk ekip MKE Ankaragücü ise 37 puanla 14. sırada kaldı. İkinci yarının başında oyuna giren Emre Belözoğlu adeta takımı toparlayıp geri dönüşte büyük pay sahibi olurken 60’ta giren Robinho da tabelayı 2-1 olarak değiştirdi.

Emre Belözoğlu kenarda başladığı maçta aksayan Başakşehir’in oyununu toplarladı ancak 82’de sakatlanarak yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11’LER

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

M. BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Gökhan, Jojic, Visca, Soner, Napoleoni, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sacko, Sedat Ağçay, Hector, Boyd, Moulin, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

Son 4 maçını kazanamayan ve zirveye Galatasaray’ın da ortak olmasını engelleyemeyen Medipol Başakşehir’de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamadı. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da maçta görev yapamadı. Başkent temsilcisinde ise sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke ile kart cezalısı Cebrail Karayel bu maçta forma giyemedi.

Son dakika... Çaykur Rizespor`da flaş karar! Galatasaray maçının tekrarı için TFF`ye başvuru... Spor Toto Süper Lig`in 32.haftasında oynanan ve Galatasaray`ın 3-2 kazandığı maçın ardından tartışmalar devam ediyor. Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrasında gündemi sarsacak son dakika açıklaması geldi. Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır maçın tekrar oynanması için TFF`ye başvuru yapacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku