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Liverpool Wolverhampton canlı izle! CANLI YAYIN: Liverpool mucize peşinde…
İngiltere Premier Lig

Liverpool Wolverhampton canlı izle! CANLI YAYIN: Liverpool mucize peşinde…

Premier Lig 38. hafta maçında Liverpool Wolverhampton karşısında çıkıyor. Ligin son haftasında oynanacak maçların ardından Premier Lig'de şampiyon belli olacak. Son haftaya liderin 1 puan gerisinde giren Liverpool'da tek hedef galibiyet. İşte Liverpool Wolves maçı canlı izle ve S sports canlı yayın bağlantısı...

12 Mayıs 2019 16:17

Bu sezon gösterdiği performansla büyük takdir toplayan ancak ligde topladığı 94 puana rağmen lider Manchester City’nin 1 puan gerisinde kalan Liverpool son hafta maçında Wolverhampton karşısına 3 puan mücadelesi verecek. Rakibinin puan kaybetmesi ve Liverpool’un da kazanması halinde kırmızı beyazlılar yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler için ise haberimizin içerisinde S Sport canlı yayın bağlantısı bulunuyor. İşte Liverpool Wolves maçı canlı izle…

LİVERPOOL WOLVES CANLI İZLE

LİVERPOOL WOLVERHAMTON SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Mayıs Pazar günü Anfield'da oynanacak ve saat 17:00’da başlayacak mücadele S Sport, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL WOLVERHAMTON İLK 11

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Origi.

Wolves: Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Otto, Dendoncker, Neves, Moutinho, Diogo Jota, Raul Jimenez.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

Son güncelleme 16:17 | 12 Mayıs 2019
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Kasimpasa S.K.
17/05/2019 - 20:30
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Konyaspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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