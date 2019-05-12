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MAÇ SONUCU | Kayserispor Kasımpaşa 2-1
Kayserispor

MAÇ SONUCU | Kayserispor Kasımpaşa 2-1

Spor Toto Süper Lig'i 32. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı Asamoah Gyan'ın golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başardı ve ligde kalmayı garantiledi.

12 Mayıs 2019 15:43

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında kümede kalmayı garantilemeye çalışan Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1’lik skorla kazandı ve ligde kalmayı garantiledi.

Kasımpaşa 26. dakikada Ben Youssef’in golüyle öne geçerken, Kayserispor’a galibiyeti getiren goller 74. ve 79. dakikalarda, oyuna 55. dakikada dahil olan Asamoah Gyan’dan geldi. Kasımpaşa’da Pavelka 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve deplasman ekibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Kayserispor puanını 40 yaparak düşme tehlikesini ortadan kaldırdı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa ise 38 puanda kaldı.

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Konyaspor’u konuk edecek.

Son güncelleme 18:02 | 12 Mayıs 2019
Kasımpaşa kayserispor spor toto süper lig
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Konyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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