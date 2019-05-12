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Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde şampiyon Beşiktaş
Beşiktaş

Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde şampiyon Beşiktaş

Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde Beşiktaş, Gaziantep ALG Spor'u 1-0 yenip 2018-2019 sezonunu şampiyonlukla noktaladı.

12 Mayıs 2019 21:26

TFF Kadınlar 1. Ligi’nde Gaziantep ALG Spor’u Aissata Traore’nin attığı golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Manavgat Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Murat Erdoğan, Serhat Sağır ve Kerem İlitangil hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmada Beşiktaş Fatma, Demet, Didem, Esra, Çiğdem, Emine Ecem, Gizem, Arzu, Zeynep, Aissata Traore ve Başak Gündoğdu 11’iyle sahaya çıkarken, Gaziantep ALG Spor Handan, Natia, Liudmyla, Zehra, Seval, Yaşam, Fatoş, Gülbin, Sevgi, Tatyana ve Yağmur’dan oluşan kadroyla mücadele etti. Gaziantepsporlu futbolcular sahaya “Anneler Günü’nüz kutlu olsun” pankartıyla çıktı. Beşiktaş’ın vuruşuyla başlayan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım oyuncuları da gol atmaya becerisini gösteremedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Beşiktaşlı futbolcular, sağlı sollu ataklarla rakip kalede gol aradı. Karşılaşmanın 55. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sol taraftan yapılan ortada kafayla düzgün bir vuruşla topu filelere gönderen Aissata Traore, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. 12 Mayıs 2019 Fikret Orman MHK`ye ve hakemlere patladı! `Adam gibi yönetecekler` Beşiktaş Kulübü`nün Olağan Seçimli Genel Kurulu`nda konuşan Fikret Orman, MHK ve hakemleri topa tuttu. Bülent Yıldırım`ın sezon sonunda hakemliği bırakmasını söyleyen Orman çok sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Maçın 84. dakikasında Gaziantep ALG Spor’un kullandığı korner atışında defanstan dönen topu önünde bulan Sevgi’nin vuruşunda top üst direkten auta çıktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş maçtan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Beşiktaş’a kupası TFF Kadın Futbol Milli Takımlar Sorumlusu Talat Tuncel tarafından verildi. Karşılaşma sırasında taşkınlık yapan iki Beşiktaşlı taraftar jandarma tarafından gözaltına alındı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş kaptanı Çiğdem Belci, çok büyük zorluklarla şampiyon olduklarını belirterek, “Kadınlar olarak bu ülkede maalesef zaten 1-0 geriden başlıyoruz. Ama büyük camiamız, Beşiktaş’ımız biliyoruz ki erkek takıma verdiği önemi bize de verecektir. Ve Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi çok iyi temsil edeceğiz” dedi. Karşılaşmanın tek golünü atan Aissata Traore de zor bir maç olduğunu söyleyerek, Beşiktaş’ı şampiyon yaptıklarını söyledi. 12 Mayıs 2019 Beşiktaş, TOFAŞ`ı yendi! Play-off`ta rakip oldular Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi`nde normal sezonun 30. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında TOFAŞ`ı 78-73 yendi. İki takım, play-off çeyrek finalinde birbirine rakip oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:26 | 12 Mayıs 2019
Aissata Traore ALG Spor beşiktaş Gaziantep ALG Spor TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi
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2 Istanbul Basaksehir
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3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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