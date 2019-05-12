Hürser Tekinoktay: Toschack görev alırsa Bale’i getirecek

Beşiktaş Kulübü’nün olağan seçimli genel kurul toplantısında kürsüye çıkan aday olan Hürser Tekinoktay, projeleri hakkında açıklamalar yaptı.

Fikret Orman karşısında tek aday olarak çıkan Tekinoktay, siyah-beyazlı camiaya başkan olması halinde Toshack’ı göreve getireceğini ve Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale’in de transfer edileceğini şu sözlerle aktardı; “John Benjamin Toshack, bugün buraya gelecekti ama adaylığımız döneminde çıkan ıslak imza sorunu yüzünden Toshack’ın buraya gelmesi ertelendi. Eğer Toschack bugün buraya gelseydi Real Madrid’de mutsuz olan Gareth Bale’i getireceğini söyleyecekti. Hem de Aboubakar için harcanan paranın yarısıyla getireceğiz.”

Galli futbolcu Bale, bu sezon İspanyol devi Real Madrid forması altında 42 maçta forma giymiş ve takımına 14 gol, 6 asistlik katkı vermişti.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Hürser Tekinoktay, mevcut başkan Fikret Orman’ın projesini geliştirdiği Bolu Gerede’deki tesislere kampa gitmeyeceklerini belirterek, “Biz kamp tesisleri yapmayacağız, inşaata para harcamayacağız. Biz spor kulübüyüz. Beşiktaş Jimnastik Kulübüyüz. AVM ve inşaat yapmayacağız. Sporcu kaynağını 4 yaşına indirmek için cimnastik okulları açacağız” dedi.

Beşiktaş’a makul fiyatlara yıldız oyuncular getireceklerini kaydeden Tekinoktay, bu oyunculardan para da kazanacaklarını vurguladı.

Almanya ve İngiltere’de olmak üzere iş birliği projeleri geliştirdiklerini vurgulayan Tekinoktay, Şan Öktem Spor Lisesi kuracaklarını söyledi.

Kendi dönemlerinde başkalarının fikstürü belirleyemeyeceğini savunan başkan adayı Tekinoktay, “Beşiktaş’ın en önemli maçlarına emekliliği gelmiş hakemleri kimse gönderemez. Beşiktaş’ın hakkı masada yenmeyecek. Türkiye’de bu gerçeği herkes biliyor” diye konuştu.

Beşiktaş’ı halka açmak istediklerini anlatan Tekinoktay, “Renkli taraftar istemiyoruz. Kulüpte dijital şeffaflığı getirmek istiyoruz. İnsanlar üyeliklerini takip edemedi, üyelikleri düştü. Beşiktaş küçüldü, Beşiktaş’ı küçültmeyelim. Beşiktaş’ı dünya markası yapalım” ifadelerini kullandı.

Hürser Tekinoktay, yaklaşık bir saat süren konuşmasının sonunda yönetim kurulu listesinde yer verdiği isimleri tanıttı.

Başkanlığa yeniden adaylığını koyan Fikret Orman ise Tekinoktay’dan sonra yaptığı kısa konuşmada, “Güzel bir kongre olmasını diliyorum. Centilmence kongre olmasını diliyorum” demekle yetindi.