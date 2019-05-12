Göksel Gümüşdağ ‘Saha dışı etkenlere güvenmiyorum’

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve Rizespor – Galatasaray maçındaki hakem performansına tepki gösterdi.

Albayrak’ın geçmişte yaptığı “Şampiyon belliyse oynamayalım” sözüne göndermede bulunan Gümüşdağ, “Ben takımıma çok güveniyorum ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum. Özellikle son 2 hafta gerek hakem hataları, gerek VAR’daki hatalar, Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici bir durum. Kelime bulamıyorum, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir ile ilgili bin bir tane kötü ifade kullanıp, bin bir çirkin söz söyleyip, bunları ortaya çıkarın dediğimde cevap yok. Allah’ın izniyle bu takım, saha içinde kalırsak, sahadaki mücadelesiyle o kupayı alıp, Başakşehir’e getirir.” dedi.

“BU HAFTA, GEÇEN HAFTA İNANILMAZ”

TFF ve MHK’ya Galatasaray maçıyla ilgili çağrıda bulunan başkan, “Önümüzdeki hafta Türkiye’nin en büyük finali oynanacak. En iyi hakemleri, VAR’a en iyi hakemleri koymaları lazım. Türk futboluna büyük bir saygısızlık var. MHK başkanının, heyetinin doğru düzgün insanlar olmadığı anlamına gelmiyor bu ama görüyoruz ki hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. Herkesin bu maça fokuslanması lazım. Saha içinde hak eden kimse bu şampiyonluk kupasını götürmeli. Saha dışı etkenlere güvenemiyoruz, baktığımızda bazı hakemlere güvenmekte zorlanıyoruz. Bu hafta izledik, geçen hafta izledik, inanılmaz. Söz bulamıyorum, camiaların birçoğu ayağa kalkmış durumda. Bir finalimiz var, finali kim alırsa şampiyon olur” dedi.

“YABANCI HAKEM TALEBİMİZ OLMAYACAK”

Galatasaray – Başakşehir maçına yabancı hakem isteyip istemedikleri ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Gümüşdağ, “Yabancı hakem talebimiz olmayacak. Yabancı hakemlere baştan beri karşıyız, bizim kendi insanımız, kendi hakemlerimiz var. Israrla bu maçları yönetemeyen, yaşını ve miadını doldurmuş, son 2 haftada verilen hakemlerin takipçisi olacağız. Bu hakemlerin 3-5 hafta ceza almasıyla sınırlanmasının anlamı yok. Karar verirken VAR ile çelişki içinde olan hakemlerin maç yönetmesine MHK ve TFF müsaade etmemeli” cevabını verdi.

“HAKEMLERİMİZ DÜNYA BASININDA”

VAR’ın değil hakemlerin hatalı olduğunu söyleyen Başakşehir başkanı, “Ben doğrunun yanındayım, VAR doğru bir proje, dünya buna yöneldi. ama hakemlerin bir kısmına inanmıyorum. Bunların atanmasını sorumlusu MHK ve TFF’dir. MHK dahil, TFF dahil herkes fokuslanmalı. Adalet sağlansın, performansı ile, başarısı ile, gayerti ile kim hak ediyorsa kupa ona gidecek. Alanı da alkışlamayı biliriz. Bugün bütün VAR ile ilgili kararlar Avrupa basınında. Hollanda basınında şu anda haber. Bizim hakemin verdiği kararlar dünya basınında. Bunu inanıyorum ki MHK da kabul etmiyor. Pazartesi gününden itibaren TFF’nin ne tür aksiyonlar alacağını takip edeceğiz” mesajını yolladı.

“KONUŞAN ARKADAŞLAR BOŞA KONUŞUYOR”

Ligin sonunda toplantı yapılması gerektiğini kaydeden Gümüşdağ, “Lig bittiğinde TFF, MHK ve Kulüpler Birliği bir arada oturmalı ve aksiyon almalı. Kimsenin emeğine saygısızlık yapmamamız lazım. Konuşan arkadaşlar boşa konuşuyor, cevap dediğimizde cevap veremiyorlar. Mağdurun kim olduğunu herkes görüyor. Sahadaki mücadele, saha içinde kalsın. Bunu da yapacak kurumlar TFF ve MHK’dır” diyerek sözlerini noktaladı.