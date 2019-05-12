Galatasaray’dan Emre Akbaba açıklaması: ‘Oyuncumuz başarılı bir operasyon geçirmiştir’

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 yendiği maçta talihsiz bir şekilde bacağı kırılan milli oyuncusu Emre Akbaba, ameliyat geçirdi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden operasyon hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, “Oyuncumuz Emre Akbaba, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital‘da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce ve Liv Hospital doktorlarından Dr. Erden Ertürer tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.” ifadeleri yer aldı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: `Pozisyonları inceletiyoruz...` Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal bir basın toplantısı düzenledi. Kartal, Galatasaray maçında bir iki kural hatasının olduğu söyleniyor. Bu pozisyonları inceliyoruz, inceletiyoruz dedi ve Hakemin Rizespor açısından nelere mal olduğunu düşünmeden kararlar verdiğine son derece eminiz ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku