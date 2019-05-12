Galatasaray’dan 12 Mayıs paylaşımı!

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın 2012’de kazandığı şampiyonlukla ilgili yaptığı paylaşımının ardından sarı-kırmızılı ekipten de paylaşımlar geldi.

Galatasaray, “Kadıköy’de kupa Galatasaray’ın… Unutma, unutturma…” mesajı ve KadıköyHatırası etiketiyle Kadıköy’de kaldırdıkları kupaların fotoğraflarını paylaştı.

FENERBAHÇE’NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

“12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan maçın öncesinde planlı olarak gerginlik başlatan, maçın bitişiyle birlikte ortada en ufak bir olay yokken hatta tam aksine taraftarlarımız futbolcularımızı bağırlarına basıp alkışlarken stadımızı gaza boğan, canımıza kast eden, düşmanca ve her şeyden kötüsü sebepsizce çoluk çocuk, genç yaşlı demeden o günü bize yaşatanlar için hafızalarımız ilk gün gibi tazedir.

Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir. Kulübümüzün ve camiamız bu olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi içerisindedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü var oldukça o günü ve o günün görünen, görünmeyen rol sahiplerini unutmayacak; 3 Temmuz, 4 Nisan gibi 12 Mayıs’ı da olay aydınlatılana kadar gündeminde tutacaktır”

“FENERBAHÇE ASLA UNUTMAYACAK!”

Fenerbahçe’nin yaptığı paylaşımda “Fenerbahçe asla unutmayacak! Ne ilk günden itibaren tüm camiasıyla dimdik karşısında durduğu, mücadele ettiği o yapıyı, ne de o yapıdan yararlananları!” ifadeleri yer aldı