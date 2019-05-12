Fikret Orman MHK’ye ve hakemlere patladı! ‘Adam gibi yönetecekler’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda çok sert açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray Beşiktaş ve bu hafta oynanan Çaykur Rizespor Galatasaray maçlarında yaşanan hakem hataları ile ilgili çok sert ifadeler kullanan Orman, ‘MHK bunları temizlemezse o koltukta oturmasın’ dedi. İşte Fikret Orman’ın açıklamaları…

‘AĞZIMDAN İSTEMEDİĞİM BİR LAF ÇIKTI’

“Bugün Beşiktaş’taki son dönem seçimime girdim. Hayat niyetle alakalıdır. Dün söylediğim bir laf başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Niyetim o değil. Mali genel kurul biraz elektrikli geçince ağzımdan istemediğim bir laf çıktı. Benim iki tane kızım var. Bütün bayanlardan özür diliyorum.”

‘ARTIK ORTALIKTA GEZMESİNLER’

“Beşiktaş’ın bütün şampiyonlukları çok temiz ve berraktır. Benim dönemimde şampiyon olduğumuzda kimseyle tartışmaya girmedik. Son haftalara girerken hakemlerin aktörlüğü olmaya başladı. Yazık. Çok ağır sözler kullanmak mümkün ama futbolun marka değerine hizmet etmeyiz. Dünkü maç için de geçerli. Maça çıkmadan kafasında futbolu oynatan hakemlerle bu olmaz. Futbolu seyredilebilir hale getirmek bizim, teknik direktörlerin, futbolcuların ve hakemlerin işi. Maça çıkmadan, maçı kafasında oynayan hakemlerle bu lig seyredilmez. Hakemleri temizlemeden artık ortalıkta gezmesinler. Özellikle yaşlarını doldurmuş, kötü hakemlerin artık görev yapmaması gerekiyor. Artık ‘VAR’dan kaç para alacağız, maçtan kaç para alacağız’ derdindeler.”

‘KENDİ PARAMIZLA REZİL EDİYORLAR’

‘MHK artık bu içindeki hakemleri temizlemeli. Hakemler artık ellerine hesap makinesi almış maçlardan kaç para kazanacaklar ona bakıyorlar. Bu paraları da ödeyen biziz. Kendi paramızla bizi rezil ediyorlar. ‘Yaşı gelmiş bu hakemlerin artık görevlerine son verilmeli, veda edilmeli. Genç hakemler yönetsin. En azından genç deriz hata yapınca. Ama bunlar gençlere de örnek oluyorsa vah bizim halimize.”

‘GALATASARAY YÖNETİCİSİ OLSA VİCDANI EL VERMEZ’

”Dün akşamki Çaykur Rizespor Galatasaray maçına bakıyoruz. Maçı yöneten hakem, VAR’daki hakem Galatasaray yöneticisi olsa yemin ediyorum vicdanları o şekilde yönetmeye el vermez. “VAR hakemi futbolu bilmiyor. Neden hakemi çağırdığını bilmiyor. Bizim kimseyle kişisel sorunumuz yok. Bir Aziz Bey vardı. O bizle uğraşıyordu biz de onla uğraştık. Maça çıkmadan kafasında maçı oynayan hakemler ile bu iş olmaz. MHK bunları temizlemezse o koltukta oturmasın.”

‘TELEFON GELİYOR BÜLENT’E MAÇ VERİN DİYE’

”Bülent Yıldırım hakemliği sezon sonu bırakmalı çok açık söylüyorum. Ondan sonra yok federasyondan insanları arattırıp Bülent iyi çocukmuş falan… Ne iyi çocuğu yahu… Telefon geliyor, ‘Bülent’e maç verin’. Niye Bülent’e maç veriliyor. Beşiktaş’ı katletmiş, Türk futbolunu katletmiş.”

‘BEN YEMİYORUM, KİMSE YEMİYOR BUNLARI’

”Federasyonu yönetenler de adam gibi yönetecek. Federasyon kimsenin zaman geçirme yeri değildir. Millet oradan güç bekliyor. Önümüzdeki Kulüpler Birliği toplantısında bunu konuşacağız. Bülent Yıldırım tecrübesinde bir hakem gelip o hataları yapar mı? Ben yemiyorum, kimse yemiyor bunları. Geldi maçı katletti. Biz Galatasaray’a yenilebiliriz ama Beşiktaş o taç pozisyonundan gelen golü yemezdi.”

‘BU HAKEMLERLE DAHA FAZLA GİTMEZ’

‘TFF de kusura bakmasın hafta içi git hafta sonu gel çalışan federasyon olmaz. Hüsnü Güreli için söylemiyorum bunu. Federasyonda iş yapmayan göstermelik insanlar var. “Bu hakemlerle bu lig daha fazla gitmez. MHK neden istifa etsin? Olayı düzeltsinler.”

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