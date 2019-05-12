Ersun Yanal gelecek sezon kaptanlarından birini buldu: Dirar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisarspor’u 2-1 yendikleri karşılaşmada güzel bir gol atan ve yükselen performansını sürdüren Dirar’la özel bir görüşme yaptı.

Maç sonrası oyuncusuna sarılıp özel olarak teşekkür eden Yanal, gülerek oyuncusuna “Sen biyonik bir adam mısın, hiç yorulmaz mısın?” demesi soyunma odasında gülüşmelere neden oldu.

Dirar’ı öven Yanal’ın, “Kolunda kaptanlık bandı olsa bundan fazlası olamazdı. Adeta benim jokerim oldun. Sağ bek, sol bek, sol açık, sağ açık, orta saha adeta kaleye koysam orada da oynayacaksın. Lütfen bu çalışma azmin takım içi uyumuna devam et. Gelecek yıl şampiyonluk yolunda sana çok ihtiyacım var” dediği öğrenildi.

Faslı oyuncunun da hocasının konuşmasına çok mutlu olduğu ve gelecek sezon da aynı azimle çalışmaya devam edeceğinin sözünü verdiği belirtildi.

DIRAR’IN SIRRI

Fenerbahçe’de çalışkanlığı ve profesyonelliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli, her antrenman sonrası 1 saat ekstra çalışıyor.

Her maç sonrası teknik heyetten performansıyla ilgili bilimsel bilgi alan kanat oyuncusu, sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor.

Koşu ortalaması maçta 12 km’ye yaklaşan Dirar, takımın en fazla top çalan iki isminden birisi konumunda da bulunuyor.

Nebil Dirar’ın kadro dışı kaldığı dönemde de fizik durumunun hiçbir şekilde geriye gitmemesi tam tersi verilerinin olumlu yönde ilerlemesi de oyuncunun profesyonelliğini gösterdi.

YANAL KAPTANLIK VERECEK

Ersun Yanal, Dirar’ı gelecek sezon takım kaptanlarından biri yapacak.

Fenerbahçe’de gelecek yıl 3. sezonunu geçiren Dirar’ı jokeri olarak gören Yanal, oyuncuya takım arkadaşlarıyla olan pozitif ilişkisi de göz önüne alarak kaptanlardan biri yapmak için yönetime rapor vereceği öğrenildi.